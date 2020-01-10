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Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
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РИА Новости

Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес

13:43 10.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобаки из приюта для бездомных собак
Собаки из приюта для бездомных собак
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Собаки из приюта для бездомных собак. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв - РИА Новости. Всех безнадзорных животных, которые находились в ветеринарном приемнике в Челябинске, раздали, претензий к работе отвечавшей за их содержание компании у властей нет, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщал местный информпортал 74.ru, в Челябинске зоозащитники обеспокоены срывом работ по отлову собак. Так, в приюте "Наш дом" пояснили, что отвечающая за ветеринарный приемник подрядная организация "Продлидер" нарушает контракт и якобы вывозит животных в лес, отмечает издание.
Собаки в вольерах на территории приюта для бездомных животных
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По данным управления экологии и природопользования горадминистрации, ООО "Продлидер" являлось в 2019 году исполнителем мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев по муниципальному контракту. Срок выполнения работ по контракту истек 26 декабря 2019 года. По состоянию на дату окончания работ в вольерах пункта временного содержания "Продлидер" находилось 76 животных.
"В настоящее время всех животных раздали. У компании есть подтверждающие документы", - сказал собеседник агентства.
Управление экологии и природопользования уточнило, что нарушений условий контракта с ООО "Продлидер" при сдаче-приемке работ по контракту не установлено. Также информацией о назначении прокуратурой проверки по поводу жестокого обращения с животными управление экологии и природопользования не располагает, поясняет управление.
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