Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес

ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв - РИА Новости. Всех безнадзорных животных, которые находились в ветеринарном приемнике в Всех безнадзорных животных, которые находились в ветеринарном приемнике в Челябинске , раздали, претензий к работе отвечавшей за их содержание компании у властей нет, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщал местный информпортал 74.ru , в Челябинске зоозащитники обеспокоены срывом работ по отлову собак. Так, в приюте "Наш дом" пояснили, что отвечающая за ветеринарный приемник подрядная организация "Продлидер" нарушает контракт и якобы вывозит животных в лес, отмечает издание.

По данным управления экологии и природопользования горадминистрации, ООО "Продлидер" являлось в 2019 году исполнителем мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев по муниципальному контракту. Срок выполнения работ по контракту истек 26 декабря 2019 года. По состоянию на дату окончания работ в вольерах пункта временного содержания "Продлидер" находилось 76 животных.

"В настоящее время всех животных раздали. У компании есть подтверждающие документы", - сказал собеседник агентства.