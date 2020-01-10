СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Компания Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.

В частности, в одном из диалогов специалисты обсуждали неполадки с компьютерной системой управления воздушным судном.

"Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян", — приводит цитату агентство.

В переписке также говорится, что Boeing пыталась избегать обучения пилотов на тренажерах, поскольку процесс был трудоемким и длительным.

Некоторые сотрудники корпорации в диалогах подчеркнули, что не позволили бы членам своих семей лететь на лайнере, экипаж которого обучался с помощью тренажеров для Boeing 737 MAX.