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СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
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РИА Новости

СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

13:42 10.01.2020
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
В частности, в одном из диалогов специалисты обсуждали неполадки с компьютерной системой управления воздушным судном.
"Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян", — приводит цитату агентство.
В переписке также говорится, что Boeing пыталась избегать обучения пилотов на тренажерах, поскольку процесс был трудоемким и длительным.
Некоторые сотрудники корпорации в диалогах подчеркнули, что не позволили бы членам своих семей лететь на лайнере, экипаж которого обучался с помощью тренажеров для Boeing 737 MAX.
Компания направила копию сообщений профильным комитетам палаты представителей и сената Конгресса США, а также Федеральному авиационному управлению. В своем заявлении Boeing отметила, что подобная переписка "абсолютно неприемлема" и извинилась перед регулятором, конгрессом, клиентами и пассажирами.
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