СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX

В частности, в одном из диалогов специалисты обсуждали неполадки с компьютерной системой управления воздушным судном.
"Этот самолет спроектирован клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян", — приводит цитату агентство.
В переписке также говорится, что Boeing пыталась избегать обучения пилотов на тренажерах, поскольку процесс был трудоемким и длительным.
Некоторые сотрудники корпорации в диалогах подчеркнули, что не позволили бы членам своих семей лететь на лайнере, экипаж которого обучался с помощью тренажеров для Boeing 737 MAX.
Компания направила копию сообщений профильным комитетам палаты представителей и сената Конгресса США, а также Федеральному авиационному управлению. В своем заявлении Boeing отметила, что подобная переписка "абсолютно неприемлема" и извинилась перед регулятором, конгрессом, клиентами и пассажирами.
17 декабря 2019, 01:43Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX