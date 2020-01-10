Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Организация гражданской авиации Ирана заявляет, что ряд стран, включая Россию, готовы оказать помощь в расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося украинского самолета, сообщило в пятницу агентство IRNA.
Агентство ссылается на главу отдела по расследованию авиакатастроф организации Хасана Резаифара.
"Он сообщил, что Канада, Франция, Россия и Украина заявили о готовности изучить информацию с "черных ящиков", однако все усилия Ирана направлены на то, чтобы данные изучались местными специалистами", - говорится в сообщении.
Ранее чиновник заявил, что иранские специалисты уже сегодня планируют приступить к изучению "черных ящиков" собственными силами.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.