Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing

Агентство ссылается на главу отдела по расследованию авиакатастроф организации Хасана Резаифара.

"Он сообщил, что Канада, Франция, Россия и Украина заявили о готовности изучить информацию с "черных ящиков", однако все усилия Ирана направлены на то, чтобы данные изучались местными специалистами", - говорится в сообщении.

Ранее чиновник заявил, что иранские специалисты уже сегодня планируют приступить к изучению "черных ящиков" собственными силами.