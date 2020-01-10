Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T13:40+0300
https://ria.ru/20200110/1563254063.html
Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/08/1557520876_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_8bd1acd5090c103bd62f0d124947342a.jpg
РИА Новости

Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing

13:40 10.01.2020
250
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранПоследствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Организация гражданской авиации Ирана заявляет, что ряд стран, включая Россию, готовы оказать помощь в расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося украинского самолета, сообщило в пятницу агентство IRNA.
Агентство ссылается на главу отдела по расследованию авиакатастроф организации Хасана Резаифара.
"Он сообщил, что Канада, Франция, Россия и Украина заявили о готовности изучить информацию с "черных ящиков", однако все усилия Ирана направлены на то, чтобы данные изучались местными специалистами", - говорится в сообщении.
Ранее чиновник заявил, что иранские специалисты уже сегодня планируют приступить к изучению "черных ящиков" собственными силами.
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
13:33
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
500000
Обсудить 2
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранВ мире
Рекомендуем
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
Самолет Boeing-737 Max
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Меган Маркл
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф сравнил США с террористической организацией
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
Алексис Эдди
В возрасте 23 лет скончалась звезда реалити-шоу на MTV
Эдуард Басурин
В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
Человеческий мозг
Ученые нашли способ омолодить мозг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
14:35В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека
14:34В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
14:33Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
Лента новостейМолния