Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

"Необходимо остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и заставить Иран прекратить поддержку террористических группировок, которые дестабилизируют ситуацию в ряде стран этого региона. Мы сегодня говорили о том, как открыть путь к многосторонним переговорам на эту тему", - сказал Петршичек.

Глава МИД Чехии отказался комментировать слова премьера Канады о том, что украинский самолет в района Тегерана сбила иранская ракета. Петршичек считает, что с выводами о причинах авиакатастрофы необходимо подождать до официального сообщения специалистов, приступивших к расследованию инцидента.

"Представители ряда европейских стран уже заявили о том, что Евросоюз должен предложить простор для многосторонних переговоров, которые помогли бы снизить напряженность на Ближнем Востоке", - сказал Петршичек. По его мнению, главы МИД будут дискутировать также и о возможных инициативах по стабилизации ситуации в Ираке, а также о ядерном соглашении с Тегераном. По словам Петршичека, необходимо добиться того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.