Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T13:38+0300
https://ria.ru/20200110/1563253975.html
Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
https://cdn25.img.ria.ru/images/155156/71/1551567144_0:0:2466:1387_1036x0_80_0_0_9478d874d23987ab449b85ca0bc26bdb.jpg
РИА Новости

Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

13:38 10.01.2020
55
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и заставить Иран прекратить поддержку террористических группировок, заявил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, который находится с визитом в Праге.

"Необходимо остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и заставить Иран прекратить поддержку террористических группировок, которые дестабилизируют ситуацию в ряде стран этого региона. Мы сегодня говорили о том, как открыть путь к многосторонним переговорам на эту тему", - сказал Петршичек.

О необходимости найти способы для того, чтобы успокоилась напряженная ситуация в регионе заявил и аль-Джубейр.
"Мы убеждены в том, что необходимо избежать эскалации напряженности в нашем регионе, поскольку она нанесет тот или иной урон всем сторонам", - сказал аль-Джубейр. Одновременно он осудил ракетные удары Тегерана по базам на территории Ирака, которыми Иран ответил на убийство Вашингтоном генерала Касема Сулеймани. По мнению саудовского министра, тем самым Тегеран нарушил суверенитет Ирака.
Глава МИД Чехии отказался комментировать слова премьера Канады о том, что украинский самолет в района Тегерана сбила иранская ракета. Петршичек считает, что с выводами о причинах авиакатастрофы необходимо подождать до официального сообщения специалистов, приступивших к расследованию инцидента.
Полицейский в Вашингтоне
08:30Конфликт США и Ирана
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
Коснувшись сегодняшнего заседания глав МИД стран ЕС, Петршичек выразил надежду, что по результатам встречи будут предложены конкретные варианты решения ситуации на Ближнем Востоке.
"Представители ряда европейских стран уже заявили о том, что Евросоюз должен предложить простор для многосторонних переговоров, которые помогли бы снизить напряженность на Ближнем Востоке", - сказал Петршичек. По его мнению, главы МИД будут дискутировать также и о возможных инициативах по стабилизации ситуации в Ираке, а также о ядерном соглашении с Тегераном. По словам Петршичека, необходимо добиться того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.
001001
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаЧехияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Звезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия
Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал резолюцию конгресса США по Ирану
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Выяснение причин авиакатастрофы в Казахстане может занять более года
Счетчик учета горячей воды
Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф сравнил США с террористической организацией
Здание посольства Франции
Новый посол Франции прибудет в Москву на следующей неделе
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
Сотрудник полиции со служебной собакой
Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
Александр Винник
В Греции суд отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу Винника
Меган Маркл
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Самолет Boeing-737 Max
СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:37Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
14:35В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека
14:34В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
14:33Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
Лента новостейМолния