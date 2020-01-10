Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

ПРАГА, 10 янв – РИА Новости. Необходимо остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и заставить Иран прекратить поддержку террористических группировок, заявил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, который находится с визитом в Праге.
"Необходимо остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и заставить Иран прекратить поддержку террористических группировок, которые дестабилизируют ситуацию в ряде стран этого региона. Мы сегодня говорили о том, как открыть путь к многосторонним переговорам на эту тему", - сказал Петршичек.
О необходимости найти способы для того, чтобы успокоилась напряженная ситуация в регионе заявил и аль-Джубейр.
"Мы убеждены в том, что необходимо избежать эскалации напряженности в нашем регионе, поскольку она нанесет тот или иной урон всем сторонам", - сказал аль-Джубейр. Одновременно он осудил ракетные удары Тегерана по базам на территории Ирака, которыми Иран ответил на убийство Вашингтоном генерала Касема Сулеймани. По мнению саудовского министра, тем самым Тегеран нарушил суверенитет Ирака.
Глава МИД Чехии отказался комментировать слова премьера Канады о том, что украинский самолет в района Тегерана сбила иранская ракета. Петршичек считает, что с выводами о причинах авиакатастрофы необходимо подождать до официального сообщения специалистов, приступивших к расследованию инцидента.
Коснувшись сегодняшнего заседания глав МИД стран ЕС, Петршичек выразил надежду, что по результатам встречи будут предложены конкретные варианты решения ситуации на Ближнем Востоке.
"Представители ряда европейских стран уже заявили о том, что Евросоюз должен предложить простор для многосторонних переговоров, которые помогли бы снизить напряженность на Ближнем Востоке", - сказал Петршичек. По его мнению, главы МИД будут дискутировать также и о возможных инициативах по стабилизации ситуации в Ираке, а также о ядерном соглашении с Тегераном. По словам Петршичека, необходимо добиться того, чтобы Иран не стал обладателем ядерного оружия.