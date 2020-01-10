Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

"Сегодня начнется изучение "черного ящика" в лаборатории аэропорта Мехрабад, и, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится к России, Франции, Канаде или Украине", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.