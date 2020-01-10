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Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
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РИА Новости

Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing

13:34 10.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Иран уже в пятницу приступит к расшифровке данных "черных ящиков" разбившегося самолета 737-800 "Международных авиалиний Украины", в случае неудачи готов принять помощь России, Канады, Франции и Украины, сообщило агентство IRNA со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
"Сегодня начнется изучение "черного ящика" в лаборатории аэропорта Мехрабад, и, если Иран не сможет извлечь из него данные, он обратится к России, Франции, Канаде или Украине", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.
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