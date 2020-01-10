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СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
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РИА Новости

СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами

13:33 10.01.2020
3015
© Sputnik / Mazyar AsadiКрушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спутник США зафиксировал тепловой след от двух ракет, приближавшихся к украинскому самолету Boeing 737-800, потерпевшему крушение в Иране, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
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По данным телеканала, американская разведка уверена, что Иран захватил радаром авиалайнер и выпустили две ракеты класса "земля-воздух", сбившие самолет.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
При этом в Иране отвергли заявление, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой. Глава организации гражданской авиации страны назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
03:55
Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
49632528
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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