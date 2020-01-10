СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спутник Спутник США зафиксировал тепловой след от двух ракет, приближавшихся к украинскому самолету Boeing 737-800, потерпевшему крушение в Иране , сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

По данным телеканала, американская разведка уверена, что Иран захватил радаром авиалайнер и выпустили две ракеты класса "земля-воздух", сбившие самолет.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, якобы подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.