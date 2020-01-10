Ученые нашли способ омолодить мозг

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые разработали метод, который позволяет путем воздействия на стволовые клетки головного мозга увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции. Результаты исследования Ученые разработали метод, который позволяет путем воздействия на стволовые клетки головного мозга увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

С возрастом снижается функциональная пластичность мозга, ухудшаются когнитивные способности и память, а также способность ориентироваться в пространстве. Во многом это связано с ослаблением нейрогенеза — новообразования новых нейронов, генерируемых стволовыми клетками мозга.

Немецкие ученые во главе с профессором Федерико Калегари (Federico Calegari) из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена решили выяснить, поможет ли увеличение количества стволовых клеток в мозге восстановить когнитивные функции, такие как обучение, память и способность к навигации.

С помощью специальных инъекций авторы стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа мышей, чтобы увеличить их активность и количество клеточных циклов пролиферативных делений. Это привело к увеличению числа новообразованных нейронов и, как следствие, к заметной компенсации возрастного снижения нейрогенеза у старых мышей и улучшения когнитивных функций как у старых, так и у молодых.

Ученые наблюдали, что новые нейроны не просто в течение длительного времени сохраняли жизнеспособность, но и образовывали связи с соседними клетками в мозге животных. У старых мышей при этом восстанавливалась утраченная способность ориентироваться в пространстве с помощью построения карт окружающей среды — так, как это делают молодые особи, а не с помощью стратегии запоминания ориентиров и выработки привычки, характерной для пожилых.

"У молодых особей область мозга, называемая гиппокампом, имеет решающее значение для запоминания мест и событий, а также отвечает за создание карт новых сред. Пожилые особи используют другие структуры, которые больше связаны с развитием привычек. Было очень интересно увидеть, что добавление большего количества нейронов в гиппокамп старых мышей позволило им использовать стратегии, типичные для молодых животных. Речь шла не только о том, насколько быстро они учились, но, скорее, о том, насколько отличался сам процесс обучения", — приводятся в пресс-релизе Технического университета Дрездена слова первого автора исследования Габриэль Бердуго-Вега (Gabriel Berdugo-Vega).

Благотворно действовало стимулирование стволовых клеток и на мозг молодых мышей. На протяжении жизни у них дольше сохранялась память, а возрастные когнитивные нарушения были отсрочены.