Налоги от миллиардного выигрыша в лотерею получит бюджет Подмосковья

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бюджет Бюджет Московской области получит 130 миллионов рублей дохода после того, как первая в России лотерейная миллиардерша заплатит подоходный налог, из них 19,5 миллиона рублей поступят в бюджет муниципалитета, где она проживает, подсчитало РИА Новости.

Выигрыши в лотерею, как и большинство других доходов граждан в России облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Правда, НДФЛ облагается не каждый приз - по действующему законодательству, выигрыши в пределах 4 тысяч рублей в год не облагаются вовсе, и эту сумму можно вычесть из налогооблагаемой базы более крупного выигрыша.

НДФЛ, согласно Налоговому кодексу РФ, поступает в региональный бюджет и распределяется между регионом и муниципалитетом, где живет победитель, в пропорции 85% на 15% соответственно. Таким образом, первая российская лотерейная миллиардерша заплатит со своего выигрыша налог в 130 миллионов рублей, основная часть которого - 110,5 миллиона рублей поступит в бюджет Московской области, и 19,5 миллиона рублей – в местный бюджет.

Впрочем, для региона такую сумму нельзя назвать существенной: общий объем доходов бюджета Подмосковья в 2020 году запланирован в 617,5 миллиарда рублей. Расходы региона в текущем году планируются на уровне 673,3 миллиарда рублей, а дефицит - 55,8 миллиарда рублей.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 миллиард рублей состоялся 1 января 2020 года, победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. В распространителе государственных лотерей "Столото" в пятницу рассказали РИА Новости, что победительница, получит свой выигрыш в течение полугода после экспертизы, которая длится до 40 дней.