Сообщения о минировании московских школ не подтвердились

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Информация о "минировании" московских школ не подтвердилась, после проверки учащиеся возвращаются к своим занятиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что в Москве проводится проверка 26 школ после сообщений о "минировании".
"Десятого января поступили сообщения о минировании нескольких школ. Администрации учебных заведений незамедлительно эвакуировали учащихся и сотрудников в безопасное место. Никто не пострадал. Кинологи оперативно прибыли в школы и обследовали здания. По итогам работы специалистов никаких опасных предметов не найдено, информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после проверки школьники возвращаются к своим занятиям.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.