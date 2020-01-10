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Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
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РИА Новости

Сообщения о минировании московских школ не подтвердились

13:23 10.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник полиции со служебной собакой
Сотрудник полиции со служебной собакой
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник полиции со служебной собакой. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Информация о "минировании" московских школ не подтвердилась, после проверки учащиеся возвращаются к своим занятиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что в Москве проводится проверка 26 школ после сообщений о "минировании".
Анонимный звонок о минировании
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"Десятого января поступили сообщения о минировании нескольких школ. Администрации учебных заведений незамедлительно эвакуировали учащихся и сотрудников в безопасное место. Никто не пострадал. Кинологи оперативно прибыли в школы и обследовали здания. По итогам работы специалистов никаких опасных предметов не найдено, информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после проверки школьники возвращаются к своим занятиям.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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