Сообщения о минировании московских школ не подтвердились

"Десятого января поступили сообщения о минировании нескольких школ. Администрации учебных заведений незамедлительно эвакуировали учащихся и сотрудников в безопасное место. Никто не пострадал. Кинологи оперативно прибыли в школы и обследовали здания. По итогам работы специалистов никаких опасных предметов не найдено, информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе, отметив, что после проверки школьники возвращаются к своим занятиям.