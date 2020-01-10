Касперская заявила, что просила ЦБ разобраться с "Нэклис-Банком"

По ее словам, после двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами в банке она подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой просила помочь разобраться с ситуацией. "В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю", - пишет Касперская.