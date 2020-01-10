Касперская заявила, что просила ЦБ разобраться с "Нэклис-Банком"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что сама попросила Банк России разобраться в ситуации с "Нэклис-Банком", совладелицей которого она является. Банк в пятницу лишился лицензии.
Согласно данным ЦБ, Касперская является основным владельцем банка (64% долей) через кипрскую Organat Financial Limited.
По словам Касперской, совладелицей этой кредитной организации она стала "три года назад, не по своей воле". "Небольшой банк, куда я "по знакомству" положила довольно крупный депозит, несколько лет подряд аккуратно платил проценты по вкладу, но потом вдруг оказался не в состоянии его вернуть. Менеджмент банка предложил мне конвертировать депозит в долю в банке, я необдуманно согласилась", - написала Касперская на своей странице в Facebook.
По ее словам, после двух лет попыток разобраться с накопленными проблемами в банке она подготовила и направила руководству регулятора докладную записку, в которой просила помочь разобраться с ситуацией. "В октябре 2019 года ЦБ РФ провел проверку, выявившую значительные нарушения. В банке вскрылось множество неустранимых проблем с кредитами и бизнес-процессами, имеющих многолетнюю историю", - пишет Касперская.
ЦБ в своем релизе об отзыве лицензии пояснял, что "Нэклис-Банк" полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал банковское законодательство и нормативные акты регулятора. ЦБ в последние 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе вводил ограничения на привлечение средств физлиц. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
Банк России также аннулировал лицензию "Нэклис-Банка" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2 декабря 2019, 14:54"Лаборатория Касперского" обнаружила утечку данных клиентов отелей