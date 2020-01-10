В Москве узбекистанца осудили за призывы к терроризму

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии общего режима гражданина Узбекистана за призывы в интернете к терроризму, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Шермухаммада Шамсиддинова. Он осужден… за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, Шамсиддинов с июля 2016 по июнь 2018 года умышленно разместил на своей странице в соцсети аудио- и видеофайлы, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, "обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы присоединиться террористическим организациям".
Суд приговорил Шамсиддинова к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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