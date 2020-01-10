Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T13:22+0300
https://ria.ru/20200110/1563253367.html
В Москве узбекистанца осудили за призывы к терроризму
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1036x0_80_0_0_aab00f1f160f26388145bd74754851d6.jpg
РИА Новости

В Москве узбекистанца осудили за призывы к терроризму

13:22 10.01.2020
206
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии общего режима гражданина Узбекистана за призывы в интернете к терроризму, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан Шермухаммада Шамсиддинова. Он осужден… за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в сообщении.
Задержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае
30 декабря 2019, 05:49
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
По версии следствия, Шамсиддинов с июля 2016 по июнь 2018 года умышленно разместил на своей странице в соцсети аудио- и видеофайлы, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, пропаганду идеологии насилия, "обоснования необходимости совершения террористических актов в ходе такой борьбы, а также призывы присоединиться террористическим организациям".
Суд приговорил Шамсиддинова к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Наручники на судебном заседании
20 декабря 2019, 06:35
В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
2000000
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФМоскваУзбекистанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
В офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
Касперская заявила, что просила ЦБ разобраться с "Нэклис-Банком"
Логотип программы TikTok
Эксперты обнаружили уязвимости в приложении TikTok
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Меган Маркл
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Статуя Фемиды в суде
В Астрахани бывшего главврача оштрафовали за избиение подчиненной
Страница социальной сети Одноклассники
Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 9 января 2019
В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой
Магазин Пятерочка
Закрытая из-за крыс "Пятерочка" в Москве устраняет нарушения
Человеческий мозг
Ученые нашли способ омолодить мозг
Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента
Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США
Полиция
В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских
Сотрудник полиции со служебной собакой
Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
Автомобиль Следственного комитета России
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Звезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия
Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Сухуме в результате беспорядков пострадали два человека
14:34В Иране назвали предварительные сроки расследования катастрофы Boeing
14:33Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
Лента новостейМолния