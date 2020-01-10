Пострадавших в результате беспорядков в Сухуме нет

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавших в результате беспорядков в центре Сухума нет, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
"По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет, ни одного человека", - сказали в ведомстве.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.