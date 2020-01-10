В Астрахани бывшего главврача оштрафовали за избиение подчиненной

Инцидент в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой произошел в сентябре. Как писали СМИ, Ливинсон избил заведующую консультативной поликлиникой. О мотивах драки официально не сообщалось. Как утверждали местные издания, конфликт вспыхнул из-за якобы необоснованного увольнения заведующей.

По словам собеседника агентства, Ленинский районный суд Астрахани еще в конце ноября назначил Ливинсону штраф в 20 тысяч рублей по административной (а не уголовной) статье о побоях. Однако СМИ об этом не сообщали. Сегодня же выяснилось, что решение обжаловали и областной суд поставил точку в этой истории.