В Астрахани бывшего главврача оштрафовали за избиение подчиненной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский областной суд оштрафовал бывшего главврача областной детской больницы Игоря Ливинсона за избиение подчиненной. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.
Инцидент в Астраханской областной детской больнице имени Силищевой произошел в сентябре. Как писали СМИ, Ливинсон избил заведующую консультативной поликлиникой. О мотивах драки официально не сообщалось. Как утверждали местные издания, конфликт вспыхнул из-за якобы необоснованного увольнения заведующей.
Позже Ливинсон уволился, а "Единая Россия" исключила его из своих рядов.
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По словам собеседника агентства, Ленинский районный суд Астрахани еще в конце ноября назначил Ливинсону штраф в 20 тысяч рублей по административной (а не уголовной) статье о побоях. Однако СМИ об этом не сообщали. Сегодня же выяснилось, что решение обжаловали и областной суд поставил точку в этой истории.
"Астраханский областной суд рассмотрел жалобу. Размер штрафа снижен до пяти тысяч рублей. Решение вступило в законную силу", — сказал представитель суда.
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