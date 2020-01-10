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Ситуация в центре Сухума спокойная, несмотря на акции оппозиции
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РИА Новости

Ситуация в центре Сухума спокойная, несмотря на акции оппозиции

13:13 10.01.2020 (обновлено: 13:21 10.01.2020)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в центре Сухума сейчас спокойная, оппозиция и сторонники власти собираются с силами перед новыми митингами, правительственный квартал оцеплен сотрудниками МВД, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
Сторонники оппозиции в данный момент собираются на митинг возле здания кабинета министров, провластные структуры призвали своих людей выступить в поддержку президента в 15.00 мск.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в целом ситуация в центре города спокойная, никаких препятствий для перемещения по городу транспорта и людей нет. Квартал, где находится комплекс правительственных зданий оцеплен сотрудниками МВД, ГСО, ГАИ.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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