Ситуация в центре Сухума спокойная, несмотря на акции оппозиции

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Ситуация в центре Ситуация в центре Сухума сейчас спокойная, оппозиция и сторонники власти собираются с силами перед новыми митингами, правительственный квартал оцеплен сотрудниками МВД, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии . После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.

Сторонники оппозиции в данный момент собираются на митинг возле здания кабинета министров, провластные структуры призвали своих людей выступить в поддержку президента в 15.00 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, в целом ситуация в центре города спокойная, никаких препятствий для перемещения по городу транспорта и людей нет. Квартал, где находится комплекс правительственных зданий оцеплен сотрудниками МВД, ГСО, ГАИ.