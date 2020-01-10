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Французские эксперты готовы помочь в изучении трагедии в Иране
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РИА Новости

Французские эксперты готовы помочь в изучении трагедии в Иране

13:12 10.01.2020
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французскою Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) готово оказать помощь в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", если получит запрос от властей Ирана, сообщил РИА Новости представитель BEA.
"Мы готовы оказать помощь в расследовании, но пока иранские власти к нам с такой просьбой не обращались. Наши эксперты не едут в Иран, о помощи с технической частью расследования к нам не обращались", - сказал собеседник агентства.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Вместе с тем, в BEA отметили, что бюро назначило представителя для участия в расследовании, поскольку Франция принимала участие в разработке двигателей в рамках предприятия CFM International.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныФранцияИранУкраинаВ мире
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