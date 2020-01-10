Французские эксперты готовы помочь в изучении трагедии в Иране

ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Французскою Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) готово оказать помощь в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", если получит запрос от властей Ирана, сообщил РИА Новости представитель BEA.
"Мы готовы оказать помощь в расследовании, но пока иранские власти к нам с такой просьбой не обращались. Наши эксперты не едут в Иран, о помощи с технической частью расследования к нам не обращались", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, в BEA отметили, что бюро назначило представителя для участия в расследовании, поскольку Франция принимала участие в разработке двигателей в рамках предприятия CFM International.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.