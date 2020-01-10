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В Греции суд отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу Винника
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РИА Новости

В Греции суд отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу Винника

13:10 10.01.2020
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник
Александр Винник
© AP Photo / Petros Giannakouris
Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 10 янв - РИА Новости. Государственный совет - высший административный суд Греции - отклонил ходатайство адвокатов россиянина Александра Винника о переносе слушаний по делу о его экстрадиции во Францию, США и Россию.
"Ходатайство о переносе даты рассмотрения отклонено единогласно", - заявила председатель Госсовета Екатерина Сакелларопулу на пленуме суда в полном составе.
В слушаниях участвуют 33 судьи.
Госсовет назначил на пятницу слушания по апелляции на решения Минюста Греции об экстрадиции российского специалиста по технологиям блокчейна Винника поочередно во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста с 20 декабря проводит голодовку. 23 декабря Госсовет приостановил выполнение решения Минюста Греции об экстрадиции Винника ввиду "опасности для его жизни". Рассмотрение апелляции планировалось на 24 марта 2020 года. Однако председатель Госсовета Сакелларопулу назначила рассмотрение дела на 10 января "в виду его чрезвычайной важности".
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Адвокат Винника Зои Константопулу заявила о множестве нарушений закона при принятии Минюстом решения о выдаче. "Во-первых, не завершены все предусмотренные законом процедуры по рассмотрению. Во-вторых, Винник не ознакомился с делом, ему не передали перевод, что является нарушением его прав. Винник не говорит по-гречески. То, что он не ознакомлен с делом, нарушает международные конвенции по правам человека", - сказала Константопулу.
По ее словам, Винник проводит голодовку 22-й день. "В-третьих, адвокат не был полностью проинформирован о содержании дела", - сказала адвокат.
Она сообщила, что в решении Минюст ссылается на постановление Салоникского апелляционного административного суда, которое было вынесено уже после решения Минюста и о содержании которого никто не знал. По словам Константопулу, об этих "секретных решениях" каким-то образом узнал Минюст.
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Константапулу заявила о политических мотивах дела о вмешательстве председателя суда. "Руководитель 4-го отдела Госсовета назначил слушание на 24 марта, председатель своим решением перенёс их на 10 января, и в связи с этим недостаточно времени на подготовку", - сообщила она.
Адвокат сказала также, что французский ордер на выдачу действовал 90 дней и истёк 16 месяцев назад, о чем Минюст знал. После 40 минут выступления зампредседателя суда прервал адвоката, заявив, что есть и другие дела и другие адвокаты, которых должен выслушать пленум. В зале потребовали продолжать выступление адвоката.
Однако суд удалился на совещание, после которого было объявлено, что слушания состоятся в пятницу. "Председатель имеет право самостоятельно определять дату заседания. Что касается передачи копий (адвокату), они выдаются в соответствии с законом", - сказала председатель
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Адвокат потребовала предоставить фамилии всех судей, заявив, что суд не тайный и они должны быть переданы защите. Однако председатель отказалась дать имена судей.
Дело Винника является десятым на слушаниях пленума Госсовета. Сейчас слушается дело о выплате компенсаций за пенсии, сокращённые в годы кризиса.
Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. Его выдачи по обвинению в разных преступлениях добиваются США, Франция и Россия.
США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Франция обвинила Винника в том, что он причастен к мошенническому обману тысяч французов, причем в то время, как сидел в греческой тюрьме, хотя он находился под круглосуточным наблюдением и не имел никакого доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем. Винник отрицает все объявления и заявляет, что не нарушал законов США и Франции. Он также заявил, что готов предстать перед судом в России.
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Александр ВинникФранцияГрецияСШАВ мире
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