В Москве проверят двадцать шесть школ из-за угроз минирования

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Двадцать шесть московских школ проверяют правоохранители после получения сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проверке семи объектов в Москве , в том числе шести школ и Головинского районного суда, после угроз "минирования".

"По состоянию на 12.00 поступило 27 анонимных сообщений об угрозе взрывов - 26 школ, одно здание суда", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудники полиции проводят проверки на этих объектах.