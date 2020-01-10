В Москве проверят двадцать шесть школ из-за угроз минирования

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Двадцать шесть московских школ проверяют правоохранители после получения сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке семи объектов в Москве, в том числе шести школ и Головинского районного суда, после угроз "минирования".
"По состоянию на 12.00 поступило 27 анонимных сообщений об угрозе взрывов - 26 школ, одно здание суда", - сказал собеседник агентства, добавив, что сотрудники полиции проводят проверки на этих объектах.
Сообщения о "минировании" в разных городах России возникают регулярно. В конце минувшего года волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длилась более трех недель. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все угрозы оказались ложными.