Власти признали ошибку при увольнении редактора "Урюпинской правды"

Ответчик – администрация округа – предложила журналистке вернуться на работу с 13 января. Шушлебина не согласилась с предложением, настаивая на полноценном мировом соглашении, передает корреспондент газеты из здания городского суда.

Сама Шушлебина сообщила РИА Новости, что ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса. Она также заявила, что за время работы к ней не было претензий и взысканий со стороны собственников издания.