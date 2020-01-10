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Власти признали ошибку при увольнении редактора "Урюпинской правды"
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РИА Новости

Власти признали ошибку при увольнении редактора "Урюпинской правды"

13:03 10.01.2020
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© Fotolia / svortСтопка газет
Стопка газет
© Fotolia / svort
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Администрация городского округа Урюпинск отменила постановление об увольнении главного редактора издания "Урюпинская правда" Ольги Шушлебиной, сообщает "Российская газета".
Ответчик – администрация округа – предложила журналистке вернуться на работу с 13 января. Шушлебина не согласилась с предложением, настаивая на полноценном мировом соглашении, передает корреспондент газеты из здания городского суда.
Открытое судебное заседание назначено на 17 января.
Ранее "Российская газета" написала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину за то, что она якобы при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата.
Сама Шушлебина сообщила РИА Новости, что ее уволили по второму пункту статьи 278 Трудового кодекса. Она также заявила, что за время работы к ней не было претензий и взысканий со стороны собственников издания.
Журналистка занимает пост главного редактора "Урюпинской правды" 17 лет.
Стопка газет
Вчера, 17:19
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Российская газетаУрюпинск
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