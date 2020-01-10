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Закрытая из-за крыс "Пятерочка" в Москве устраняет нарушения
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РИА Новости

Закрытая из-за крыс "Пятерочка" в Москве устраняет нарушения

13:01 10.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМагазин "Пятерочка"
Магазин Пятерочка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Магазин "Пятерочка" . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Нарушения в магазине "Пятерочка" в Москве, который был временно закрыт из-за нашествия крыс, в настоящий момент устраняются, сообщил РИА Новости представитель X5 Retail Group (управляет сетью "Пятерочка").
"Магазин закрыт. В помещениях проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений", - сказал собеседник агентства.
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В четверг временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко сообщила РИА Новости, что магазин "Пятерочка" на северо-востоке Москвы был временно закрыт из-за нашествия крыс.
По словам Тарасенко, представители ведомства осмотрели торговый зал и другие помещения магазина на улице Бестужевых владение 11а, санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным.
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Пятерочка (сеть магазинов)МоскваПроисшествия
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