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Власти и оппозиция Абхазии не определили, когда состоятся переговоры
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РИА Новости

Власти и оппозиция Абхазии не определили, когда состоятся переговоры

12:58 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что дата и время переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой по решению политического кризиса в республике пока неизвестна.
Ранее Хаджимба призвал оппозицию к переговорам, которые также высказали готовность разговаривать с главой государства.
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"Я не знаю. Не могу сказать", - сказал Бжания, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, всем сторонам в переговорном процессе придётся учитывать мнение значительного количества людей. "Я призываю к здравому смыслу. Мои рекомендации - садиться и разговаривать", - добавил он.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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