Власти и оппозиция Абхазии не определили, когда состоятся переговоры

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Лидер оппозиции Аслан Бжания сообщил РИА Новости, что дата и время переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой по решению политического кризиса в республике пока неизвестна.

Ранее Хаджимба призвал оппозицию к переговорам, которые также высказали готовность разговаривать с главой государства.

"Я не знаю. Не могу сказать", - сказал Бжания, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, всем сторонам в переговорном процессе придётся учитывать мнение значительного количества людей. "Я призываю к здравому смыслу. Мои рекомендации - садиться и разговаривать", - добавил он.

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В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.