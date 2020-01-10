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Депутаты предположили, какие темы станут основными в весенней сессии
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РИА Новости

Депутаты предположили, какие темы станут основными в весенней сессии

12:55 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 января 2018
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях, изменениями в антитабачное законодательство, законопроектом о возвращении в РФ системы медвытрезвителей, а также вопрос соотношения зарплат бюджетников, как ожидается, станут одними из ключевых тем обсуждений в весеннюю сессию Государственной Думы, считают опрошенные РИА Новости депутаты.
После новогодних каникул депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, а первое пленарное заседание состоится 14 января. Сессия продлится до 2 августа 2020 года.

Новая редакция КоАП

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), как ожидается, будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию. По его словам, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.
"Я, правда, не очень верю, что график будет выдержан, но, тем не менее, в этом году, если так более широко говорить, (новая редакция КоАП) будет внесена, и над ней предстоит серьезная работа. Здесь необходимо проведение консультаций, тут объем работ предстоит достаточной большой. Это серьезная работа", - пояснил парламентарий.
Также, по его словам, в планах комитета по госстроительству и законодательству заявлена работа над административно-процессуальным кодексом. "У нас есть уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный, а административно-процессуального нет, а он определяет права и обязанности всех сторон, создает и гарантирует их состязательность и так далее", - сказал Лысаков.
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Трудовые отношения и медицина

Как рассказал РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, депутаты намерены обратить внимание и на вопросы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы. Он напомнил, что эта тема уже неоднократно поднималась, в том числе и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Соотношение зарплат, которое существует в круге образовательных и медицинских учреждений, где руководство получает зарплаты порой в десятки раз больше, чем средние заработные платы сотрудников, эта тема наверняка будет обсуждаться", - отметил он.
Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, уже по итогам первого полугодия ожидаются дополнительные доходы бюджета, в связи с чем будут внесены соответствующие поправки в закон о бюджете, что позволит направить эти доходы на решение социальных проблем и дальнейшую реализацию национальных проектов.
Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что большое внимание будет уделено президентскому законопроекту о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". По словам парламентария, инициатива будет рассмотрена уже на первом заседании комитета во вторник, 14 января.
Кроме того, в эту сессию планируется работала над перевнесенным в Госдуму законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс, который вводит новые формы взаимоотношений между работником и работодателем, в том числе возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение. Законопроект был внесён в Госдуму еще в июле, инициатором разработки проекта закона стал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Однако в ноябре профильный комитет вернул его авторам для доработки и перевнесения.
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Также депутаты намерены совершенствовать законодательство в сфере здравоохранения. "Это, в частности, принятый в первом чтении законопроект об интернет-торговле, дистанционной торговле лекарственными препаратами. У нас возникли определенные разногласия с правительством, но мы сейчас находимся на стадии их преодоления, и я надеюсь, что уже в январе законопроект может быть рассмотрен во втором чтении", - сказал Исаев.
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, в весеннюю сессию также продолжится доработка изменений в антитабачное законодательство, касающихся продажи и употребления всех электронных систем, связанных с табаком, а также жевательных и сосательных смесей.
"Также надо будет серьезно подготовиться ко второму чтению законопроекта о возвращении системы вытрезвителей, подумать над их организационно-правовой формой, взаимодействием с медицинскими организациями и правоохранителями", - добавил депутат.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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