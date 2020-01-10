Депутаты предположили, какие темы станут основными в весенней сессии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работа над новой редакцией Работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях , изменениями в антитабачное законодательство, законопроектом о возвращении в РФ системы медвытрезвителей, а также вопрос соотношения зарплат бюджетников, как ожидается, станут одними из ключевых тем обсуждений в весеннюю сессию Государственной Думы , считают опрошенные РИА Новости депутаты.

После новогодних каникул депутаты вернулись к работе в регионах 9 января, а первое пленарное заседание состоится 14 января. Сессия продлится до 2 августа 2020 года.

Новая редакция КоАП

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), как ожидается, будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию. По его словам, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.

"Я, правда, не очень верю, что график будет выдержан, но, тем не менее, в этом году, если так более широко говорить, (новая редакция КоАП) будет внесена, и над ней предстоит серьезная работа. Здесь необходимо проведение консультаций, тут объем работ предстоит достаточной большой. Это серьезная работа", - пояснил парламентарий.

Также, по его словам, в планах комитета по госстроительству и законодательству заявлена работа над административно-процессуальным кодексом. "У нас есть уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный, а административно-процессуального нет, а он определяет права и обязанности всех сторон, создает и гарантирует их состязательность и так далее", - сказал Лысаков.

Трудовые отношения и медицина

Как рассказал РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев , депутаты намерены обратить внимание и на вопросы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы. Он напомнил, что эта тема уже неоднократно поднималась, в том числе и председателем Госдумы Вячеславом Володиным

"Соотношение зарплат, которое существует в круге образовательных и медицинских учреждений, где руководство получает зарплаты порой в десятки раз больше, чем средние заработные платы сотрудников, эта тема наверняка будет обсуждаться", - отметил он.

Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, уже по итогам первого полугодия ожидаются дополнительные доходы бюджета, в связи с чем будут внесены соответствующие поправки в закон о бюджете, что позволит направить эти доходы на решение социальных проблем и дальнейшую реализацию национальных проектов.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что большое внимание будет уделено президентскому законопроекту о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". По словам парламентария, инициатива будет рассмотрена уже на первом заседании комитета во вторник, 14 января.

Кроме того, в эту сессию планируется работала над перевнесенным в Госдуму законопроектом о внесении изменений в Трудовой кодекс, который вводит новые формы взаимоотношений между работником и работодателем, в том числе возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение. Законопроект был внесён в Госдуму еще в июле, инициатором разработки проекта закона стал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников . Однако в ноябре профильный комитет вернул его авторам для доработки и перевнесения.

Также депутаты намерены совершенствовать законодательство в сфере здравоохранения. "Это, в частности, принятый в первом чтении законопроект об интернет-торговле, дистанционной торговле лекарственными препаратами. У нас возникли определенные разногласия с правительством, но мы сейчас находимся на стадии их преодоления, и я надеюсь, что уже в январе законопроект может быть рассмотрен во втором чтении", - сказал Исаев.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля , в весеннюю сессию также продолжится доработка изменений в антитабачное законодательство, касающихся продажи и употребления всех электронных систем, связанных с табаком, а также жевательных и сосательных смесей.