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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-10T12:54+0300
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Жители Ленобласти помогут улучшить "мусорную реформу" в регионе
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РИА Новости

Жители Ленобласти помогут улучшить "мусорную реформу" в регионе

12:54 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил провести во всех районах Ленинградской области общественные обсуждения реализации реформы в сфере обращения с отходами и проработать вместе с ленинградцами все возникшие вопросы.
Глава региона поставил задачу провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане на своих территориях, а также провести разъяснительную работу и рассказать, какие меры по урегулированию ситуации будут предприняты в текущем году.
"Первое общественное обсуждение пройдет в Кингисеппе 11 января. График последующих встреч в других районах будет опубликован в СМИ", - сказал он в ходе рабочего совещания, посвященного организации работы по обращению с отходами в течение праздничной декады.
Дрозденко напомнил, что уже принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют и услуга фактически не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Также прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от площади.
Река Свирь в Ленинградской области
18 декабря 2019, 17:41Ленинградская область
Стройка мостов в Ленобласти через Волхов и Свирь начнется в 2020 году
Кроме того, прорабатываются варианты перехода по начислению платы за вывоз мусора из расчета на одного человека, а не с квадратного метра для собственников индивидуальных жилых домов.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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