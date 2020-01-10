Жители Ленобласти помогут улучшить "мусорную реформу" в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области . Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил провести во всех районах Ленинградской области общественные обсуждения реализации реформы в сфере обращения с отходами и проработать вместе с ленинградцами все возникшие вопросы.

Глава региона поставил задачу провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане на своих территориях, а также провести разъяснительную работу и рассказать, какие меры по урегулированию ситуации будут предприняты в текущем году.

"Первое общественное обсуждение пройдет в Кингисеппе 11 января. График последующих встреч в других районах будет опубликован в СМИ", - сказал он в ходе рабочего совещания, посвященного организации работы по обращению с отходами в течение праздничной декады.

Дрозденко напомнил, что уже принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют и услуга фактически не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Также прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от площади.