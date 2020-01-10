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В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии
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РИА Новости

В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии

12:50 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Абхазии Рауля Хаджимбы начнется в Сухуме в 15.00 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
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"Вы знаете, что ему предложили уйти в отставку, вы знаете, что он ответил. Мы должны собраться в 15.00, чтобы его поддержать", - сказал он.
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В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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