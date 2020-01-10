В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии

В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме

В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме

"Вы знаете, что ему предложили уйти в отставку, вы знаете, что он ответил. Мы должны собраться в 15.00, чтобы его поддержать", - сказал он.