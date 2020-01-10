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Религия и мировоззрение
2020-01-10T12:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563251495.html
Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России
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РИА Новости

Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России

12:43 10.01.2020
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© AFP 2019 / dpa / Jan WoitasЗвезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия
Звезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия
© AFP 2019 / dpa / Jan Woitas
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Первый всемирный конкурс среди школьников на знание языка горских евреев (джуури) проходит в России до 20 февраля, сообщил в пятницу организатор конкурса фонд "СТМЭГИ".
"Фонд "СТМЭГИ" выступает за сохранение горско-еврейской культуры, неотъемлемой частью которой является язык джуури. В 2018 году фонд получил президентский грант в размере 3 миллионов рублей на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита традиций и языка", - сказано в сообщении фонда.
Конкурс продлится до 20 февраля, в нем смогут принять участие дети от 7 до 17 лет. Победителей наградят гаджетами и медалями.
Горские евреи – один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем средневековье. Их исконная территория – юг Дагестана и север Азербайджана. "По культуре они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев, говорят на языке джуури, родственном современному фарси", - уточняют в фонде.
По информации фонда, сейчас большая часть горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их в сумме 20-30 тысяч. На севере Азербайджана в поселке Красная Слобода горские евреи до сих пор составляют большинство населения. Горско-еврейские общины также существуют в Баку, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Москве и Петербурге.
Горско-еврейский язык (джуури) – разговорный язык, относится к западной подгруппе иранских языков. Первые письменные источники относятся к середине XIX века и написаны ивритской графикой, с проставлением огласовок. В результате миграции горских евреев из районов традиционного проживания и перехода на языки окружающих народов язык джуури оказался под угрозой исчезновения.
Фонд "СТМЭГИ" был создан в 2001 году группой бизнесменов и общественных деятелей во главе с Германом Захарьяевым. Фонд занимается поддержкой и популяризацией горско-еврейской культуры и языка, социальной поддержкой горско-еврейских общин в России, Азербайджане, Израиле и других странах, помощью в религиозных вопросах.
общинный центр Объединение горских евреев
26 декабря 2019, 10:55Религия и мировоззрение
Первый в России центр горских евреев откроют в четверг в Москве
7100012
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Религия и мировоззрениеГерман ЗахарьяевевреиНовости - Религия и мировоззрениеМоскваНальчикМахачкаларелигияОбщество
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