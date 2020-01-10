Абхазский суд рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам

"Сегодня, 10 января 2020 года, в 15.00 часов (совпадает с мск) состоится заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба. Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении.