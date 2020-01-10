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Абхазский суд рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам
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РИА Новости

Абхазский суд рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам

12:41 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАлхас Квициния
Алхас Квициния
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Алхас Квициния. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии в пятницу рассмотрит жалобу проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии на решение отказавшегося признать итоги второго тура недействительным Верховного суда, сообщается на сайте Верховного суда.
"Сегодня, 10 января 2020 года, в 15.00 часов (совпадает с мск) состоится заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба. Суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов президента Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
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Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
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Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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