Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю , направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг

Специальное подразделение будет достаточно оснащено для нанесения ударов по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия, таким как гиперзвуковые ракеты. Это, по мнению агентства, вероятно, поможет США расчистить путь для военно-морского флота в случае конфликта. Также сообщается, что подразделение скорее всего будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, однако, сроки развертывания сил пока не известны.

Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, специальная оперативная группа поможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.

По словам Маккарти, предпринятые шаги будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. В соответствии с данным соглашением, оперативные группы вооруженных сил США смогут лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.