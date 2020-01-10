Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Специальное подразделение будет достаточно оснащено для нанесения ударов по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия, таким как гиперзвуковые ракеты. Это, по мнению агентства, вероятно, поможет США расчистить путь для военно-морского флота в случае конфликта. Также сообщается, что подразделение скорее всего будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, однако, сроки развертывания сил пока не известны.
Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, специальная оперативная группа поможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.
По словам Маккарти, предпринятые шаги будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. В соответствии с данным соглашением, оперативные группы вооруженных сил США смогут лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.
27 ноября 2019, 12:50Китай выступил против размещения американских ракет в АТР
Как сообщает агентство, по замыслу Маккарти, данный шаг позволит армии США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут "пробить дыру" в обороне противника для воздушных и морских сил. Как ожидается, в пятницу в Вашингтоне Маккарти изложит детали по поводу нового подразделения.