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Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
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РИА Новости

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

12:40 10.01.2020 (обновлено: 12:59 10.01.2020)
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© Flickr / Official U.S. Navy PageКорабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
© Flickr / Official U.S. Navy Page
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Специальное подразделение будет достаточно оснащено для нанесения ударов по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия, таким как гиперзвуковые ракеты. Это, по мнению агентства, вероятно, поможет США расчистить путь для военно-морского флота в случае конфликта. Также сообщается, что подразделение скорее всего будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, однако, сроки развертывания сил пока не известны.
Как заявил в интервью агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, специальная оперативная группа поможет нейтрализовать некоторые возможности, имеющиеся в распоряжении Китая и России, которые нацелены на то, чтобы держать американские авианосные группы в стороне от материковой части Азии.
По словам Маккарти, предпринятые шаги будут подкреплены новым соглашением с Национальным управлением военно-космической разведки США. В соответствии с данным соглашением, оперативные группы вооруженных сил США смогут лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.
Министерство иностранных дел Китая
27 ноября 2019, 12:50
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Как сообщает агентство, по замыслу Маккарти, данный шаг позволит армии США построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут "пробить дыру" в обороне противника для воздушных и морских сил. Как ожидается, в пятницу в Вашингтоне Маккарти изложит детали по поводу нового подразделения.
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АТРBloomberg L.P.АзияСШАБезопасностьВ мире
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