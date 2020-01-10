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Трансплантолог Каабак перечислил недостатки законопроекта о донорстве
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РИА Новости

Трансплантолог Каабак перечислил недостатки законопроекта о донорстве

12:39 10.01.2020
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковХирург-трансплантолог Михаил Каабак
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Проект федерального закона о донорстве органов, подготовленный Минздравом, содержит определенные недостатки, в частности, в нем предлагается архаичная система регистрации волеизъявления граждан о посмертном донорстве, считает руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак.
Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект о донорстве органов, который может вступить в силу с 1 июня 2021 года.
"В статье 7-й перечисляются донорские органы, которые могут пересаживаться. Среди них нет редко, но все же пересаживаемых – таких, например, как лицо, руки. В нашей стране они пока не пересаживались, но такие трансплантации в мире выполняются", - рассказал Каабак РИА Новости.
Он уточнил, что проектом также не разрешается пересаживать матку и эндокринные железы. Такие операции проводятся очень редко в мире, но тем не менее, если кто-то из российских специалистов решится на это, то столкнется с ограничениями в законе, пояснил Каабак.
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Эксперт также отметил недостатки в части волеизъявления – проект разрешает только отказываться от посмертного донорства, но не разрешает соглашаться. "Согласно опросам общественного мнения, значительная часть населения готова к посмертному донорству. Почему бы не дать право зарегистрировать свое мнение?" - сказал трансплантолог.
Каабак также подчеркнул, что технология регистрации мнения человека о донорстве своих органов архаична. Согласно законопроекту, волеизъявление осуществляется в письменном виде, заверяется руководителем медицинской организации или нотариально, но это противоречит уровню развития современных технологий, отметил врач. По его мнению, было бы правильным фиксировать мнение человека, как позитивное, так и негативное, в электронном виде, например, на сайте Госуслуг, причем человек должен иметь возможность менять свою позицию относительно посмертного донорства.
Как пояснил трансплантолог, создание системы волеизъявления граждан о донорстве необходимо, так как сейчас реального механизма фиксации мнения граждан не существует.
Каабак добавил, что спорной является и статья законопроекта, описывающая регистры доноров и реципиентов, так как регистр реципиентов не предполагает наличие персональных данных, что не позволит отслеживать результаты трансплантации.
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31 декабря 2019, 06:19
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФРоссияГосуслугиОбщество
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