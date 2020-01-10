Экс-президент ЦАР Джотодия вернулся в страну из эмиграции

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Мишель Джотодия вернулся в страну спустя шесть лет после того, как снял с себя полномочия главы государства и эмигрировал, сообщает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, Джотодия прилетел в пятницу утром в столицу ЦАР Банги на самолете марокканской авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки, сделав пересадку в городе Дуала, Камерун. По приезде его приветствовали сторонники.
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Агентство сообщает, что Мишель Джотодия вернулся в ЦАР через 24 дня после возвращения в Банги экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которого Джотодия сверг в 2013 году.
Столкновения между христианскими и мусульманскими группировками обострились в Центральноафриканской республике после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии, лидера исламистской коалиции "Селека". Внеочередной саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки, проходивший 9-10 января 2014 года, побудил лидера "Селеки" сложить с себя президентские полномочия. Джотодия выехал из страны в Бенин.