Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T12:38+0300
https://ria.ru/20200110/1563251210.html
Экс-президент ЦАР Джотодия вернулся в страну из эмиграции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:240:3083:1975_1036x0_80_0_0_1488811630e838ce6b29300ff7c2f669.jpg
РИА Новости

Экс-президент ЦАР Джотодия вернулся в страну из эмиграции

12:38 10.01.2020
90
© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бывший президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Мишель Джотодия вернулся в страну спустя шесть лет после того, как снял с себя полномочия главы государства и эмигрировал, сообщает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, Джотодия прилетел в пятницу утром в столицу ЦАР Банги на самолете марокканской авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки, сделав пересадку в городе Дуала, Камерун. По приезде его приветствовали сторонники.
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
27 декабря 2019, 00:25
СМИ: в столице ЦАР не менее 30 человек погибли при столкновениях
Агентство сообщает, что Мишель Джотодия вернулся в ЦАР через 24 дня после возвращения в Банги экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которого Джотодия сверг в 2013 году.
Столкновения между христианскими и мусульманскими группировками обострились в Центральноафриканской республике после свержения в 2013 году президента Франсуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии, лидера исламистской коалиции "Селека". Внеочередной саммит Экономического сообщества стран Центральной Африки, проходивший 9-10 января 2014 года, побудил лидера "Селеки" сложить с себя президентские полномочия. Джотодия выехал из страны в Бенин.
030000
Обсудить 0
Мишель ДжотодияЦАРВ мире
Рекомендуем
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Пострадавших в результате беспорядков в Сухуме нет
Лесные пожары в Австралии
Новая Зеландия поможет Австралии в тушении лесных пожаров
Звезда Давида на синагоге в городе Галле, Германия
Всемирный конкурс языка горских евреев впервые проходит в России
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
Трансплантолог Каабак перечислил недостатки законопроекта о донорстве
Вертолет Ми-8
Стало известно о состоянии детей из аварийно севшего Ми-8
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на выходные снизился до 68,05 рубля
Алхас Квициния
Абхазский суд рассмотрит жалобу оппозиционера Квицинии по выборам
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Выяснение причин авиакатастрофы в Казахстане может занять более года
Александр Винник
В Греции суд отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу Винника
Эмблема WWF
WWF России вручит премии специалистам в области охраны дикой природы
Урок в школе
СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Ситуация в центре Сухума спокойная, несмотря на акции оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33Лавров уверен в укреплении сотрудничества России и Антигуа и Барбуды
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
Лента новостейМолния