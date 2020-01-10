Экс-президент ЦАР Джотодия вернулся в страну из эмиграции

По данным агентства, Джотодия прилетел в пятницу утром в столицу ЦАР Банги на самолете марокканской авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки, сделав пересадку в городе Дуала, Камерун. По приезде его приветствовали сторонники.

Агентство сообщает, что Мишель Джотодия вернулся в ЦАР через 24 дня после возвращения в Банги экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которого Джотодия сверг в 2013 году.