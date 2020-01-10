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В Красноярском крае проверят обстоятельства экстренной посадки Ми-8Т
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РИА Новости

В Красноярском крае проверят обстоятельства экстренной посадки Ми-8Т

12:32 10.01.2020 (обновлено: 12:40 10.01.2020)
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© РИА НовостиВертолет Ми-8. Архив
Вертолет Ми-8. Архив
© РИА Новости
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Проводится проверка по факту инцидента с вертолетом МИ-8Т, который совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в Красноярском крае, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта - ч. 1 ст. 263 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В 11.23 10 января в 20 километрах от поселка Сындасско Красноярского края из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "КрасАвиа".
Согласно сообщению, установлено, что воздушное судно совершало полет по маршруту "Сындасско - Хатанга", на борту находились три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.
Вертолет Ми-8
10:24
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил
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Ми-8Следственный комитет РФКрасАвиаКрасноярский крайПроисшествия
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