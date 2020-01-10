В Красноярском крае проверят обстоятельства экстренной посадки Ми-8Т

"По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка (нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта - ч. 1 ст. 263 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, установлено, что воздушное судно совершало полет по маршруту "Сындасско - Хатанга", на борту находились три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.