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МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в Британии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в Британии

12:29 10.01.2020 (обновлено: 12:32 10.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о сложных метеоусловиях в Великобритании, проливных дождях и сильном ветре.
"Великобритания – до 11 января в связи со сложными метеоусловиями: проливные дожди и сильный ветер, – в Северной Англии и Уэльсе объявлен "желтый уровень" метеоопасности; возможны ограничения дорожного движения и сбои регулярного транспортного сообщения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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В министерстве сообщили, что в индийских городах Нью-Дели, Калькутта и Хайдарабад 10-11 января ожидаются акции противников новой редакции закона о гражданстве, в связи с чем возможны массовые скопления людей, в связи с чем будут приняты повышенные меры безопасности.
В ведомстве также отметили, что Ростуризм в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал "горячую линию" для туристов.
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ТуризмМИД РФВеликобританияВ мире
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