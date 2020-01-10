МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в Британии

В министерстве сообщили, что в индийских городах Нью-Дели, Калькутта и Хайдарабад 10-11 января ожидаются акции противников новой редакции закона о гражданстве, в связи с чем возможны массовые скопления людей, в связи с чем будут приняты повышенные меры безопасности.