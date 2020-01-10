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Посольство России в Абхазии успокоило туристов
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РИА Новости

Посольство России в Абхазии успокоило туристов

12:22 10.01.2020
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российским туристам, находящимся в традиционных местах отдыха в Абхазии, ничего не угрожает, однако им следует воздержаться от посещения центра Сухума, где проходят акции протеста, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков.
Сторонники оппозиции второй день проводят в Сухуме митинг с требованием отправить в отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбу.

"Россиян сейчас здесь не так много, учитывая, что сейчас не сезон, туристический поток низкий, и если туристы и есть, то они находятся не в столице, где непосредственно происходят все эти события сейчас, а в традиционных туристических местах - Пицунде, Гаграх и других. Никакой угрозы для россиян, даже находящихся сейчас в туристических местах, нет", - сказал дипломат.

"Вся напряженность сейчас в центре города в столице, именно там, где комплекс правительственных зданий. Мы уже опубликовали предупреждение с тем, чтобы люди избегали нахождения в центре города, где проходят акции протеста", - напомнил он.
В целом, по словам Лаврикова, "по городу (Сухуму - ред.), ситуация спокойная". "Если брать по городу, то нет никаких акций, все сосредоточились там, где администрация президента", - отметил собеседник агентства. При этом он добавил, что противостояние между оппозицией и властью продолжается. "Оппозиция находится внутри здания администрации президента, которую они взяли штурмом. Силовые структуры в настоящее время находятся в непосредственной близости от этого места, силами правопорядка перекрыты ряд дорог на подступах. Оппозиция призывает сторонников подходить к зданию президента, чтобы собрать большее количество людей", - рассказал Лавриков.
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Он уточнил, что накануне число протестующих в центре Сухума доходило до тысячи человек. "На ночь (на пятницу - ред.) там оставались порядка ста человек, может быть, чуть больше", - отметил дипломат.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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ТуризмАкции протеста в АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаПолитика
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