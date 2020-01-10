МИД предупредил россиян о забастовках в Италии

"Италия – 11-25 января в связи с заявленными планами ряда профсоюзов сектора гражданской авиации провести серию забастовок возможны сбои в работе аэропортов по всей стране, включая города Рим и Болонья, а также регионы Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо", - говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также по данным ведомства, в Париже 11 января запланированы очередные манифестации профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности, ограничение движения транспорта вблизи мест проведения протестных акций.
22 декабря 2019, 23:01Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками