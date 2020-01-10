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МИД предупредил россиян о забастовках в Италии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о забастовках в Италии

12:18 10.01.2020 (обновлено: 12:31 10.01.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Ra Boe / Wikipedia / Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
CC BY-SA 3.0 / Ra Boe / Wikipedia /
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о планируемых забастовках профсоюзов сектора гражданской авиации в Италии, в связи с чем возможны сбои в работе аэропортов по всей стране.
"Италия – 11-25 января в связи с заявленными планами ряда профсоюзов сектора гражданской авиации провести серию забастовок возможны сбои в работе аэропортов по всей стране, включая города Рим и Болонья, а также регионы Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо", - говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также по данным ведомства, в Париже 11 января запланированы очередные манифестации профсоюзов против проекта государственной пенсионной реформы, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности, ограничение движения транспорта вблизи мест проведения протестных акций.
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