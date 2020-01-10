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В Калининградской области запретили продажу аналогов снюса
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РИА Новости

В Калининградской области запретили продажу аналогов снюса

12:16 10.01.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Снюс. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы запретили в пятницу продажу аналогов снюсов - никотиносодержащих некурительных смесей на территории региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе облдумы.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги, в том числе, в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.
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"Под запрет оборота попала вся бестабачная никотиносодержащая продукция, не предназначенная для курения и не относящаяся к лекарственным средствам. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - сообщили в заксобрании.
В думе отметили, что для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Составление протоколов возложено на региональное министерство экономического развития.
Инициаторами закона о полном запрете оборота конфет и жевательных резинок с содержанием никотина стали председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева и прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. В декабре 2019 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора начали рейды по изъятию никотиносодержащих конфет из-за отсутствия у продавцов декларации о соответствии или свидетельства о регистрации продукции.
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В думе отметили, что концентрация никотина в бестабачных никотиновых смесях в среднем составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете - до 1,5 миллиграмма. Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.
В мае 2019 года калининградские депутаты по инициативе областного прокурора запретили продажу "электронных средств доставки никотина" - электронных сигарет и вейпов. В декабре вступил в силу региональный закон, сокращающий время продажи алкоголя на два часа. В рамках закона в некоторые дни (в Международный день защиты детей, День молодежи, День знаний и во Всероссийский день трезвости) продажа спиртосодержащих напитков в магазинах полностью запрещена.
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