В Калининградской области запретили продажу аналогов снюса

КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Депутаты калининградской областной думы запретили в пятницу продажу аналогов снюсов - никотиносодержащих некурительных смесей на территории региона, сообщили Депутаты калининградской областной думы запретили в пятницу продажу аналогов снюсов - никотиносодержащих некурительных смесей на территории региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе облдумы.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги, в том числе, в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.

"Под запрет оборота попала вся бестабачная никотиносодержащая продукция, не предназначенная для курения и не относящаяся к лекарственным средствам. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - сообщили в заксобрании.

В думе отметили, что для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Составление протоколов возложено на региональное министерство экономического развития.

Инициаторами закона о полном запрете оборота конфет и жевательных резинок с содержанием никотина стали председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева и прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин. В декабре 2019 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора начали рейды по изъятию никотиносодержащих конфет из-за отсутствия у продавцов декларации о соответствии или свидетельства о регистрации продукции.

В думе отметили, что концентрация никотина в бестабачных никотиновых смесях в среднем составляет 40-70 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете - до 1,5 миллиграмма. Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. При этом увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.