В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина в Мужчина в Москве при виде полицейских проглотил пакетик с, предположительно, наркотиками, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в столичном управлении МВД РФ

"Девятого января по адресу Зубовский бульвар 37 строение 1 сотрудниками ГИБДД была остановлена машина под управлением мужчины 1983 года рождения. В ходе проверки, пассажир автомобиля, при виде сотрудников полиции, положил себе в рот непонятный сверток", - сказали в ведомстве.

В МВД добавили, что мужчина, который проглотил пакетик с предположительно наркотическим содержимым, госпитализирован с диагнозом "инородное тело в пищеварительном тракте".