Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T12:13+0300
https://ria.ru/20200110/1563250102.html
В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских

12:13 10.01.2020
639
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мужчина в Москве при виде полицейских проглотил пакетик с, предположительно, наркотиками, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в столичном управлении МВД РФ.
"Девятого января по адресу Зубовский бульвар 37 строение 1 сотрудниками ГИБДД была остановлена машина под управлением мужчины 1983 года рождения. В ходе проверки, пассажир автомобиля, при виде сотрудников полиции, положил себе в рот непонятный сверток", - сказали в ведомстве.
В МВД добавили, что мужчина, который проглотил пакетик с предположительно наркотическим содержимым, госпитализирован с диагнозом "инородное тело в пищеварительном тракте".
Сейчас устанавливается, что именно за вещество находилось в пакетике, а также проводится проверка в порядке статьи 144, 145 Уголовного кодекса РФ. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Зубная паста
24 октября 2019, 05:03
В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов
1202021
Обсудить 6
МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сан-Диего: рай для миллионеров и туристов
Названы самые дорогие новогодние туристические направления
Поисковые работы на месте столкновения танкера GLARD 2 под российским флагом с рыболовецким катером в районе Стамбула
Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан
Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
Стоп-кадр видео со страницы в Instagram Александра Реввы
Артур Пирожков устроил свадьбу на Мальдивах
Урок в школе
СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде
Автомобиль Следственного комитета России
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Автомобиль скорой помощи
В Бурятии женщина избила медиков за то, что те "неправильно" себя вели
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных Авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке
В аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани
Улицы Красноярска
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Страница социальной сети Одноклассники
Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети
Сотрудник полиции
В Москве наркоторговцев обвинили в создании преступного сообщества
Вертолет Ми-8
Экстренно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил школьников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
Лента новостейМолния