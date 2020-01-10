В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских

"Девятого января по адресу Зубовский бульвар 37 строение 1 сотрудниками ГИБДД была остановлена машина под управлением мужчины 1983 года рождения. В ходе проверки, пассажир автомобиля, при виде сотрудников полиции, положил себе в рот непонятный сверток", - сказали в ведомстве.
В МВД добавили, что мужчина, который проглотил пакетик с предположительно наркотическим содержимым, госпитализирован с диагнозом "инородное тело в пищеварительном тракте".
Сейчас устанавливается, что именно за вещество находилось в пакетике, а также проводится проверка в порядке статьи 144, 145 Уголовного кодекса РФ. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
24 октября 2019, 05:03В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов