Эксперт прокомментировал резолюцию конгресса США по Ирану

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Принятая Принятая конгрессом США резолюция не ограничивает президента Дональда Трампа от единичных военных ударов, у этой инициативы есть скорее внутриполитическое значение, заявил РИА Новости программный директор Валдайского клуба, директор института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.

Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном

"Резолюция была принята нижней палатой конгресса - палатой представителей... До формального вступления в силу данной инициативы необходимо ее принятие верхней палатой конгресса - сенатом. Это голосование намечено на следующую неделю. Это голосование не ограничивает Трампа от единичных военных ударов типа того, который был нанесен против Сулеймани в Ираке, поскольку эти единичные удары объясняются администрацией как борьба с терроризмом и обусловлены непосредственной необходимостью защиты национальных интересов американских граждан. В таких ситуациях любой президент имеет основание действовать, не спрашивая резолюцию конгресса", - отметил Сушенцов.

По ходу развития событий, подчеркнул эксперт, стало понятно, что администрация Трампа не намерена идти по пути эскалации, повышать ставки и вести дело к военному конфликту с Ираном.

"Администрация не мобилизована на военный конфликт. Война с Ираном - это полный неопределенности и неизвестных поворотов большой риск, большой процесс. Ничего не напоминает событий 2002 года, когда администрация Буша-младшего методично готовилась к началу войны против Ирака, мобилизовывала против него общественное мнение, военный персонал, готовила конгресс, прессу", - считает собеседник агентства.

По его словам, удар по Сулеймани был единичной акцией. "Трамп в какой-то мере сдает назад. Поэтому я думаю, что демократы "дуют на воду", пытаясь предотвратить то, чего администрация не планирует. И, скорее, у этой резолюции есть внутриполитическое измерение - демократы, получившие контроль над нижней палатой конгресса, как и по вопросу об импичменте, пытаются ограничить полномочия президента Трампа или вовсе их парализовать. Этот процесс не прекратится. Мы будем видеть развитие подобных инициатив при любом спорном эпизоде с использованием Трампом своих полномочий", - резюмировал Сушенцов.