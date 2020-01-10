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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T12:12+0300
https://ria.ru/20200110/1563250052.html
Эксперт прокомментировал резолюцию конгресса США по Ирану
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал резолюцию конгресса США по Ирану

12:12 10.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Принятая конгрессом США резолюция не ограничивает президента Дональда Трампа от единичных военных ударов, у этой инициативы есть скорее внутриполитическое значение, заявил РИА Новости программный директор Валдайского клуба, директор института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов.
Палата представителей конгресса США, где большинство у демократов, в четверг проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном.
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"Резолюция была принята нижней палатой конгресса - палатой представителей... До формального вступления в силу данной инициативы необходимо ее принятие верхней палатой конгресса - сенатом. Это голосование намечено на следующую неделю. Это голосование не ограничивает Трампа от единичных военных ударов типа того, который был нанесен против Сулеймани в Ираке, поскольку эти единичные удары объясняются администрацией как борьба с терроризмом и обусловлены непосредственной необходимостью защиты национальных интересов американских граждан. В таких ситуациях любой президент имеет основание действовать, не спрашивая резолюцию конгресса", - отметил Сушенцов.
По ходу развития событий, подчеркнул эксперт, стало понятно, что администрация Трампа не намерена идти по пути эскалации, повышать ставки и вести дело к военному конфликту с Ираном.
"Администрация не мобилизована на военный конфликт. Война с Ираном - это полный неопределенности и неизвестных поворотов большой риск, большой процесс. Ничего не напоминает событий 2002 года, когда администрация Буша-младшего методично готовилась к началу войны против Ирака, мобилизовывала против него общественное мнение, военный персонал, готовила конгресс, прессу", - считает собеседник агентства.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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По его словам, удар по Сулеймани был единичной акцией. "Трамп в какой-то мере сдает назад. Поэтому я думаю, что демократы "дуют на воду", пытаясь предотвратить то, чего администрация не планирует. И, скорее, у этой резолюции есть внутриполитическое измерение - демократы, получившие контроль над нижней палатой конгресса, как и по вопросу об импичменте, пытаются ограничить полномочия президента Трампа или вовсе их парализовать. Этот процесс не прекратится. Мы будем видеть развитие подобных инициатив при любом спорном эпизоде с использованием Трампом своих полномочий", - резюмировал Сушенцов.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.
Владимир Джабаров
10:16Конфликт США и Ирана
В Совфеде прокомментировали принятую конгрессом США резолюцию по Ирану
302004
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампКонгресс СШАИранСШАВ мире
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