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Эксперт предположил, какие темы обсудят Путин и Меркель
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РИА Новости

Эксперт предположил, какие темы обсудят Путин и Меркель

12:11 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Основными темами, которые президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут обсуждать в ходе визита немецкого политика в РФ, станут проект "Северный поток-2" и ситуация на Украине, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее Кремль сообщил, что Меркель по приглашению Путина 11 января посетит Россию с рабочим визитом.

"Естественно, в первую очередь, я предположил бы, что они будут обсуждать темы, касающиеся прямых интересов России и Германии. А именно, прежде всего, "Северный поток" и будущее этого проекта в ситуации, когда Соединенные Штаты замедлили его реализацию своими санкциями. И вторая тема, которая, естественно, ключевая между Меркель и Путиным, - это Украина, минский процесс. Все-таки Меркель - его инициатор", - сказал Лукьянов РИА Новости.

По словам эксперта, кроме этого, лидеры РФ и ФРГ обсудят и международную ситуацию, включая последние события на Ближнем Востоке.
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"Само собой, что в нынешней международной ситуации они не могут не обсуждать Ближний Восток, ситуацию вокруг Ирана, как это сказывается на Сирии, и теперь уже не менее острую тему - ливийскую", - добавил он.
Рассуждая о проекте "Северный поток-2", эксперт полагает, что Меркель будет трудно сказать российской стороне что-либо новое по данной теме. Как пояснил Лукьянов, политически Германия занимает очень жесткую позицию относительно "Северного потока-2" и пока что никоим образом не корректирует ее под давлением США, однако немецкий бизнес опасается дальнейших санкций со стороны Вашингтона. Как отметил эксперт, российскую сторону должно интересовать то, может ли случиться что-то такое, что толкнет правительство ФРГ изменить эту позицию немецкого бизнеса, который боится участвовать в проекте из-за угроз США.
"Вторая тема (опасения бизнеса ФРГ - ред.) гораздо более болезненная. Это угрозы американские в адрес европейского и немецкого бизнеса, что любая форма участия в "Северном потоке", вплоть до закупки газа из него, будут порождать экономические санкции против данных компаний. И здесь возможности правительства Германии ограничены. Потому что заставить бизнес участвовать в проекте, которого он опасается и из-за которого он может много чего потерять, правительство не может. Но при этом ясно, что какая-то работа ведется. И эта тема, естественно, будет обсуждаться Путиным и Меркель", - подчеркнул Лукьянов.
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Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas. практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".
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Северный поток — 2Ангела МеркельВладимир ПутинГерманияУкраинаПолитика
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