В Красноярском крае с места экстренной посадки Ми-8 забрали пассажиров

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "КрасАвиа".
"Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полете до Хатанги составляет чуть более часа", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов. По данным прокуратуры, вертолет выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку. Вертолет повреждений не получил.
По данным властей поселка Хатанга, вертолет перевозил школьников.
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