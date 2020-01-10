Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T12:12+0300
https://ria.ru/20200110/1563249941.html
В Красноярском крае с места экстренной посадки Ми-8 забрали пассажиров
https://cdn24.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1036x0_80_0_0_34c176c6af4e1168bef841b04cbb2df4.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае с места экстренной посадки Ми-8 забрали пассажиров

12:11 10.01.2020 (обновлено: 12:12 10.01.2020)
1018
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "КрасАвиа".
"Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полете до Хатанги составляет чуть более часа", - сказал собеседник агентства.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
10:24
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов. По данным прокуратуры, вертолет выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку. Вертолет повреждений не получил.
По данным властей поселка Хатанга, вертолет перевозил школьников.
Вертолет Ми-8
15 декабря 2019, 16:03
В аэропорту Иркутска у Ми-8 подломилась стойка шасси при посадке
100000
Обсудить 0
Ми-8КрасАвиаКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет Ми-8
Стало известно о состоянии детей из аварийно севшего Ми-8
Вертолет Ми-8
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил
В аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве
Шойгу заявил о необходимости отслеживать развертывание США РСМД
Полиция
В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом
Вид на побережье в Гаграх
Посольство России в Абхазии успокоило туристов
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан
Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
Урок в школе
СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде
Снюс
В Калининградской области запретили продажу аналогов снюса
Концептуальная схема исследования. Различные тяжелые металлы с уникальными сигнатурами длин волн образуются при взрыве после слияния двойных нейтронных звезд. Эти металлы затем включаются во вновь формирующиеся звезды, где сегодня наблюдаются их подписи
Ученые обнаружили в спектрах звезд редкоземельные элементы
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР
Экс-президент ЦАР Джотодия вернулся в страну из эмиграции
Аслан Бжания
Лидер абхазской оппозиции прокомментировал заявление о краже оружия
Здание посольства Франции
Новый посол Франции прибудет в Москву на следующей неделе
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
Лента новостейМолния