В Красноярском крае с места экстренной посадки Ми-8 забрали пассажиров

"Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полете до Хатанги составляет чуть более часа", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов. По данным прокуратуры, вертолет выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку. Вертолет повреждений не получил.