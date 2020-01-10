Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T12:05+0300
https://ria.ru/20200110/1563249766.html
Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом
https://cdn24.img.ria.ru/images/153235/58/1532355877_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_668a0461f87aa6ad2001d5fc40a21e34.jpg
РИА Новости

Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом

12:05 10.01.2020
610
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова привезли в лечебную исправительную колонию в Кирово-Чепецке (ЛИУ-12), откуда его после утверждения обвинительного заключения по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой могут доставить в Петербург, сообщил РИА Новости адвокат Барсукова Константин Кузьминых.
"Владимира Барсукова привезли в колонию ЛИУ-12 в Кирово-Чепецке в Кировской области", - сказал адвокат.
В начале декабря 2019 года он сообщил РИА Новости, что Барсукова этапировали из СИЗО "Кресты-2" в колонию под Кировом.
"Если дело по Старовойтовой поступит в суд, после утверждения обвинительного заключения его могут вернуть в Петербург. По срокам пока говорить рано, это могут быть весна или лето", - добавил Кузьминых.
Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен. По версии следствия, организатором покушения был Юрий Колчин, одним из двоих исполнителей - Виталий Акишин. В 2005-м суд приговорил их к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Обвинение в убийстве Старовойтовой Барсукову предъявили в апреле 2019 года.
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
19 декабря 2019, 19:20
Суд приговорил участника "Купавнинской" ОПГ к 15 годам колонии
Согласно данным на сайте колонии, ЛИУ-12 является лечебной исправительной колонией для содержания и лечения осужденных, больных активной формой туберкулёза. Колония образована в 1973 году, а статус лечебного учреждения получила в 1990 году.
Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга, рассмотрев в отношении Барсукова дело о создании преступного сообщества, по совокупности назначил ему 24 года колонии строгого режима. В июне по апелляции наказание было смягчено на полгода.
000131
Обсудить 0
Тамбовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов
Самые крупные выигрыши в лотерею в России в 2014-2020 годах
Валентина Теличкина
Медведев поздравил Валентину Теличкину с юбилеем
Урок в школе
СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде
Здание парламента республики Абхазия. Сухуми
Процедура отставки президента Абхазии
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата — Нур-Султан
Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета
Полиция
В Москве мужчина проглотил сверток при виде полицейских
В аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани
Статуя Фемиды в суде
Дело россиянки Миры Тэрада (Оксаны Вовк) в США
Страница социальной сети Одноклассники
Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети
Улицы Красноярска
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Полномочия президента и конгресса США в вопросах ведения войны
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2020 годах
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Елена Сутормина
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:29Разработчик беспилотника не признает иск Минобороны
14:27В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
14:25Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
Лента новостейМолния