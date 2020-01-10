Лидер тамбовской ОПГ находится в колонии для больных туберкулезом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Лидера Лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова привезли в лечебную исправительную колонию в Кирово-Чепецке (ЛИУ-12), откуда его после утверждения обвинительного заключения по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой могут доставить в Петербург, сообщил РИА Новости адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

"Владимира Барсукова привезли в колонию ЛИУ-12 в Кирово-Чепецке в Кировской области", - сказал адвокат.

В начале декабря 2019 года он сообщил РИА Новости, что Барсукова этапировали из СИЗО "Кресты-2" в колонию под Кировом.

"Если дело по Старовойтовой поступит в суд, после утверждения обвинительного заключения его могут вернуть в Петербург. По срокам пока говорить рано, это могут быть весна или лето", - добавил Кузьминых.

Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен. По версии следствия, организатором покушения был Юрий Колчин, одним из двоих исполнителей - Виталий Акишин. В 2005-м суд приговорил их к 20 и 23,5 годам лишения свободы соответственно. Обвинение в убийстве Старовойтовой Барсукову предъявили в апреле 2019 года.

Согласно данным на сайте колонии, ЛИУ-12 является лечебной исправительной колонией для содержания и лечения осужденных, больных активной формой туберкулёза. Колония образована в 1973 году, а статус лечебного учреждения получила в 1990 году.

Ряд СМИ называют Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.