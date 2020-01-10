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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T12:02+0300
https://ria.ru/20200110/1563249507.html
Зариф сравнил США с террористической организацией
https://cdn21.img.ria.ru/images/98956/73/989567320_0:289:2613:1759_1036x0_80_0_0_ec58400d611b17d89d59b5432afc54dd.jpg
РИА Новости

Зариф сравнил США с террористической организацией

12:02 10.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как ИГ*, угрожая уничтожить культурные объекты Ирана, сообщает агентство IRNA.
Зариф сделал соответствующее замечание в заявлении, которое было зачитано постоянным представителем Ирана при ООН Маджидом Тахт-Раванчи на заседании Совета безопасности ООН, так как из-за отсутствия американской визы министр иностранных дел Ирана не смог лично присутствовать на заседании.
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Трамп предположил, что Иран не хотел наносить сильный ущерб США
Ранее Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Этот твит вызвал обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМохаммад Джавад ЗарифООНИранСШАВ мире
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