Зариф сравнил США с террористической организацией

Зариф сделал соответствующее замечание в заявлении, которое было зачитано постоянным представителем Ирана при ООН Маджидом Тахт-Раванчи на заседании Совета безопасности ООН, так как из-за отсутствия американской визы министр иностранных дел Ирана не смог лично присутствовать на заседании.

Ранее Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Этот твит вызвал обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американцы не сделают это первыми.