СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде

Видеозапись, на которой запечатлена драка между учителем и учеником в кабинете информатики, появилась в интернете 29 ноября. Ролик вызвал широкий резонанс среди родителей и школьников, многие из них высказались в поддержку педагога. Представитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области ранее пояснял РИА Новости, что учитель не будет уволен, но на основании служебной проверки получит взыскание. СК объявил о начале доследственной проверки по факту инцидента.