СК не нашел вины школы в драке между учеником и педагогом в Белгороде

ВОРОНЕЖ, 10 янв - РИА Новости. Следователи не усмотрели признаков халатности со стороны школы в истории с дракой между учителем и учеником на уроке информатики в Белгороде, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Видеозапись, на которой запечатлена драка между учителем и учеником в кабинете информатики, появилась в интернете 29 ноября. Ролик вызвал широкий резонанс среди родителей и школьников, многие из них высказались в поддержку педагога. Представитель департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области ранее пояснял РИА Новости, что учитель не будет уволен, но на основании служебной проверки получит взыскание. СК объявил о начале доследственной проверки по факту инцидента.
"Отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях руководства школы. Мы на халатность проверяли", - сказала Козырева. Она добавила, что учитель информатики - не должностное лицо.
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