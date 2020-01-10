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Правительство Абхазии продолжает работу, заявил премьер
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РИА Новости

Правительство Абхазии продолжает работу, заявил премьер

11:56 10.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСпикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба. Архивное фото
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба сообщил, что кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности на фоне протестов в республике.
"Кабинет министров обеспечивает все отрасли, которые являются жизнеобеспечивающими для государства, это энергетика, транспорт, связь, детские сады, школы и так далее. Не полностью свои функциональные обязанности исполняет правительство, пока не может выполнять в части финансирования и так далее", - сказал Бганба Sputnik Абхазия.
Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо вести переговоры, которые послужат нормализации обстановки в стране, отмечает Sputnik.
 Сторонники оппозиции второй день проводят митинг с требованием оправить в отставку президента Абхазии.
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В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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