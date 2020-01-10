Правительство Абхазии продолжает работу, заявил премьер

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба сообщил, что кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности на фоне протестов в республике.

"Кабинет министров обеспечивает все отрасли, которые являются жизнеобеспечивающими для государства, это энергетика, транспорт, связь, детские сады, школы и так далее. Не полностью свои функциональные обязанности исполняет правительство, пока не может выполнять в части финансирования и так далее", - сказал Бганба Sputnik Абхазия

Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо вести переговоры, которые послужат нормализации обстановки в стране, отмечает Sputnik.

Сторонники оппозиции второй день проводят митинг с требованием оправить в отставку президента Абхазии.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.