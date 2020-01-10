В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Польша развязала невероятную пропаганду очернения советских войск, Общественная палата РФ будет продолжать настаивать на прекращении этой "псевдоисторической истерии" на международном уровне, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Его авторы утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".

"Оголтелая фальсификация истории в преддверии великой даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — продолжается. В Польше развязана просто невероятная пропаганда очернения советских войск на самом высоком уровне. И уверена, их особенно "кольнули" те правдивые исторические факты, которые привел недавно президент России Владимир Путин о том, что руководство Польши, когда началась война, фактически бросило свой народ", - сказала Сутормина.

Она также напомнила о неоднократных обращениях в ООН по поводу нападок на российскую и советскую историю.