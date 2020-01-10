В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет "Ъ"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды и обуви, пишет " В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды и обуви, пишет " Коммерсант " со ссылкой на выкладки аналитиков Fashion Consulting Group.

По оценкам экспертов, в 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на три-четыре процента и составил около 2,3 триллиона рублей. Отмечается, что это первый спад с 2015 года, когда продажи падали на девять процентов — до 2,27 триллиона рублей.

Аналитики отмечают, что сокращение оборота связано со снижением реальных доходов населения. По данным Росстата , с января по сентябрь прошлого года они снизились на 0,8 процента.

На падении рынка также сказалось сокращение продаж зимней одежды на фоне аномально теплой для поздней осени и зимы погоды.

Кроме того, участники рынка указывают на снижение трафика в торговых центрах. Так, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index, отражающий количество посетителей на квадратный метр торговой площади, в Москве в прошлом году оказался на 17 процентов ниже уровня 2013 года.