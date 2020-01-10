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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет "Ъ"
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РИА Новости

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет "Ъ"

11:51 10.01.2020 (обновлено: 13:15 10.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолодная погода в Москве
Холодная погода в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды и обуви, пишет "Коммерсант" со ссылкой на выкладки аналитиков Fashion Consulting Group.
По оценкам экспертов, в 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на три-четыре процента и составил около 2,3 триллиона рублей. Отмечается, что это первый спад с 2015 года, когда продажи падали на девять процентов — до 2,27 триллиона рублей.
Аналитики отмечают, что сокращение оборота связано со снижением реальных доходов населения. По данным Росстата, с января по сентябрь прошлого года они снизились на 0,8 процента.
На падении рынка также сказалось сокращение продаж зимней одежды на фоне аномально теплой для поздней осени и зимы погоды.
Кроме того, участники рынка указывают на снижение трафика в торговых центрах. Так, по расчетам Watcom Group, показатель Shopping Index, отражающий количество посетителей на квадратный метр торговой площади, в Москве в прошлом году оказался на 17 процентов ниже уровня 2013 года.
В этом же году аналитики не ждут серьезных изменений на российском fashion-рынке, добавляет издание.
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РосстатКоммерсантъРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Жадное и бездумное потребление заканчивается!
10 января, 12:16
А Александр Зайцев
1110009
Так денег нет на обувь... Писали ведь уже... Всё в прорыв уходит...
10 января, 12:44
Ксюша Дорофеева
1540101
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