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Культура
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Артур Пирожков устроил свадьбу на Мальдивах
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РИА Новости

Артур Пирожков устроил свадьбу на Мальдивах

12:27 10.01.2020
6943
© страницы в Instagram "arthurpirozhkov"Стоп-кадр видео со страницы в Instagram Александра Реввы
Стоп-кадр видео со страницы в Instagram Александра Реввы
© страницы в Instagram "arthurpirozhkov"
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео свадебной церемонии, которая состоялась на Мальдивах, где он сейчас отдыхает с семьей.
"Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться", — написал шоумен.
Позже его жена, дизайнер Анжелика Ревва разместила в социальной сети пост, в котором показала несколько фотографий.
"Я стала твоей женой уже в четвертый раз", — написала Анжелика.
Из гостей на пляжной церемонии, выдержанной в белом цвете, присутствовали дочери пары: Алиса (13 лет) и Амелия (6 лет).
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