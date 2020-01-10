Артур Пирожков устроил свадьбу на Мальдивах

Стоп-кадр видео со страницы в Instagram Александра Реввы

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, опубликовал в инстаграме видео свадебной церемонии, которая состоялась на Мальдивах, где он сейчас отдыхает с семьей.

"Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться", — написал шоумен.

Позже его жена, дизайнер Анжелика Ревва разместила в социальной сети пост, в котором показала несколько фотографий.

"Я стала твоей женой уже в четвертый раз", — написала Анжелика.