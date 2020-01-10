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Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани
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РИА Новости

Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани

11:46 10.01.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
В аэропроту Казани разбился пассажирский самолет
© РИА Новости / МЧС РФ
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КАЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Лаишевский районный суд Татарстана принял в производство уголовное дело о катастрофе Boeing 737-500 в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которой погибли 50 человек, сообщил РИА Новости представитель суда.
Самолет авиакомпании "Татарстан", летевший из московского аэропорта Домодедово, 17 ноября 2013 года разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту люди: шесть членов экипажа и 44 пассажира.
"Дело поступило, материалы переданы судье. Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал представитель суда.
Как сообщала Генпрокуратура, на скамье подсудимых окажутся бывшие заместитель гендиректора авиакомпании Валерий Портнов и заместитель директора летной службы (шеф-пилот) Виктор Фомин, которым грозит до семи лет заключения за нарушение правил безопасности.
Третий фигурант - экс-глава межрегионального управления Росавиации Шавкат Умаров, за халатность он может отправиться в колонию на срок до семи лет.
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По мнению следствия, катастрофа стала возможной из-за того, что топ-менеджеры компании предоставили фальшивые данные о квалификации летчиков Boeing, а чиновник не проверил их подлинность. На деле командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул, как считает обвинение, "не владели достаточными практическими знаниями и опытом", из-за чего "не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг".
Катастрофа в Казани стала спусковым крючком для масштабных проверок по всей авиационной отрасли, выявивших ряд случаев, когда пилотов допускали к полетам на основе фальшивых документов.
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Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани (2013)Генеральная прокуратура РФТатарстанКазаньПроисшествия
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