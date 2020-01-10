Топ-менеджеров и чиновника будут судить за авиакатастрофу в Казани

По мнению следствия, катастрофа стала возможной из-за того, что топ-менеджеры компании предоставили фальшивые данные о квалификации летчиков Boeing, а чиновник не проверил их подлинность. На деле командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул, как считает обвинение, "не владели достаточными практическими знаниями и опытом", из-за чего "не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг".