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Новые санкции против Ирана могут поднять цену нефти, считает эксперт
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РИА Новости

Новые санкции против Ирана могут поднять цену нефти, считает эксперт

11:45 10.01.2020 (обновлено: 11:46 10.01.2020)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новые потенциальные санкции против Ирана в связи с крушением Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране могут поднять цену нефти до 75-80 долларов за баррель, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
"Антииранские санкции в значительной степени уже учтены в ценах на нефть, но новые санкции вполне могут поднять стоимость "черного золота" до 75-80 долларов за баррель", - сказал Суверов РИА Новости.
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При этом, по его словам, мнения западных стран о жесткости необходимых мер против Ирана могут разниться.
"В позициях Запада есть нюансы: США будут настаивать на самых жёстких санкциях, вплоть до обнуления экспорта и новых ограничений в отношении финансового сектора Ирана, Европа будет отстаивать более мягкие санкции. Вопрос остаётся в том, сможет ли иранскую нефть покупать Китай", - заметил он. Суверов добавил, что на этом фоне страны сделки ОПЕК+ могут увеличить квоты на добычу нефти, чего в принципе желает Россия.
В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая якобы подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
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Крушение украинского самолета в ИранеЦены на нефтьИранВ миреЭкономика
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