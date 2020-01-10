Новые санкции против Ирана могут поднять цену нефти, считает эксперт

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новые потенциальные санкции против Новые потенциальные санкции против Ирана в связи с крушением Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране могут поднять цену нефти до 75-80 долларов за баррель, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Антииранские санкции в значительной степени уже учтены в ценах на нефть, но новые санкции вполне могут поднять стоимость "черного золота" до 75-80 долларов за баррель", - сказал Суверов РИА Новости.

При этом, по его словам, мнения западных стран о жесткости необходимых мер против Ирана могут разниться.

"В позициях Запада есть нюансы: США будут настаивать на самых жёстких санкциях, вплоть до обнуления экспорта и новых ограничений в отношении финансового сектора Ирана, Европа будет отстаивать более мягкие санкции. Вопрос остаётся в том, сможет ли иранскую нефть покупать Китай", - заметил он. Суверов добавил, что на этом фоне страны сделки ОПЕК+ могут увеличить квоты на добычу нефти, чего в принципе желает Россия.

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой. Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая якобы подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.