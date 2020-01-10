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СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке
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РИА Новости

СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке

11:43 10.01.2020 (обновлено: 12:38 10.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой МинрегионаЗаместитель министра транспорта Владимир Токарев
Заместитель министра транспорта Владимир Токарев
© Фото : предоставлено пресс-службой Минрегиона
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра транспорта Владимир Токарев обратился в Следственный комитет из-за предложенной ему взятки, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, гендиректор компании, сертифицирующей продукцию по ремонту железнодорожного транспорта, предложил чиновнику десять тысяч долларов и бутылку водки в обмен на покровительство.
Сейчас СК проводит проверку по обращению Токарева.
Тюрьма
22 октября 2019, 09:13
В Адыгее экс-начальник колонии получил 7,5 года за взятку "Нивой" и мебелью
50452262
Обсудить 4
Владимир ТокаревМинистерство транспорта РФСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Просто мало дали , вот обиделся.
10 января, 11:52
kendir.75
1050101
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