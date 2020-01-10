СМИ: замглавы Минтранса сообщил в СК о взятке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заместитель министра транспорта Владимир Токарев обратился в Следственный комитет из-за предложенной ему взятки, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, гендиректор компании, сертифицирующей продукцию по ремонту железнодорожного транспорта, предложил чиновнику десять тысяч долларов и бутылку водки в обмен на покровительство.
Сейчас СК проводит проверку по обращению Токарева.
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