В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян , обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.

Сармосян обвиняется в том, что трое новорожденных младенцев приобрели паллиативный статус, один новорожденный скончался. Суд арестовал врача 8 декабря 2019 года, но через 10 дней отпустил ее из СИЗО под домашний арест. Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом №27 вопиющим случаем, заявив, что врачи не должны заключаться под стражу за неумышленный вред здоровью пациентов.

"Подобные обстоятельства не могут оставить равнодушными никого: ни жителей Москвы, ни Российской Федерации. Но мы придерживаемся объективности. В настоящее время проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и РФ", - сказал Меньшов в сюжете "Цена ошибки" на официальном канале СК на YouTube.

По данным СК, уже после возбуждения уголовного дела врачи 27-го роддома задним числом пытались внести изменения в истории беременности и родов.