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2020-01-10T11:43+0300
https://ria.ru/20200110/1563248557.html
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
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РИА Новости

В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян

11:43 10.01.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Сармосян обвиняется в том, что трое новорожденных младенцев приобрели паллиативный статус, один новорожденный скончался. Суд арестовал врача 8 декабря 2019 года, но через 10 дней отпустил ее из СИЗО под домашний арест. Президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль назвал увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом №27 вопиющим случаем, заявив, что врачи не должны заключаться под стражу за неумышленный вред здоровью пациентов.
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"Подобные обстоятельства не могут оставить равнодушными никого: ни жителей Москвы, ни Российской Федерации. Но мы придерживаемся объективности. В настоящее время проводится комплексная судебная экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и РФ", - сказал Меньшов в сюжете "Цена ошибки" на официальном канале СК на YouTube.
По данным СК, уже после возбуждения уголовного дела врачи 27-го роддома задним числом пытались внести изменения в истории беременности и родов.
Одна из пострадавших пациенток Татьяна Бенграф заявляет в фильме, что медиками был допущен "ряд ошибок, которые шли одна за одной", при этом сама пациентка якобы указывала на них врачам. В частности, она утверждает, что была допущена "передозировка эпидуральной анестезии" и врачи в итоге "выдавливали" из нее ребенка.
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Марина СармосянСледственный комитет РФЛеонид РошальМоскваРоссияПроисшествия
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