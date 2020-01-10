В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме

"В 07.33 мск 10 января… от дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек, из них трое детей, по адресу: Казань, улица Пихтовая, частный дом", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в числе пострадавших женщина 1992 года рождения, мальчики 2010 и 2013 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Всем им поставлен диагноз "отравление угарным газом лёгкой степени", дети госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Женщина, как отмечается, в госпитализации не нуждается.