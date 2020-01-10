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В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме
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РИА Новости

В Казани женщина и трое детей отравились угарным газом в частном доме

11:39 10.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 янв - РИА Новости. Женщина и трое несовершеннолетних детей отравились угарным газом в частном доме в Казани в пятницу, дети госпитализированы, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 07.33 мск 10 января… от дежурного врача центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении угарным газом четырех человек, из них трое детей, по адресу: Казань, улица Пихтовая, частный дом", - говорится в сообщении.
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По информации МЧС, в числе пострадавших женщина 1992 года рождения, мальчики 2010 и 2013 годов рождения и девочка 2017 года рождения. Всем им поставлен диагноз "отравление угарным газом лёгкой степени", дети госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Женщина, как отмечается, в госпитализации не нуждается.
Причина происшествия устанавливается.
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МЧС РФРоссияКазаньПроисшествия
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