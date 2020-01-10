Рыжаков сказал, что для него было сюрпризом назначение в "Современник"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новый художественный руководитель театра, режиссер Виктор Рыжаков в своем вступительном слове к труппе сказал, что для него это назначение почти такая же неожиданность, как и для всех, - его слова привели РИА Новости в пресс-службе театра.

Также он отметил, что он не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность

"Понимаю одно, сложно будет всем – и вам, и мне – после столь долгого, органичного и мощного руководства. Конечно, мне никогда не быть таким руководителем", - сказал Рыжаков.

По его словам, Волчек обладала не только силой и величием, но и громадным жизненным опытом, стала историей "Современника". "Во мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой. Но если научиться быть вместе, не предавая и не разрушая тех этических принципов, на которых строился Современник?!" – отметил режиссер.

Рыжаков подчеркнул, что идея Станиславского о том, что театр – искусство коллективное – это принцип, который определяет его работу уже многие годы.

"Отлично понимаю, как важно то, что когда-то было сделано семью людьми, которые были первыми и придумывали, создавали Современник. Они прожили и прошли вместе невероятный уникальный путь. Сегодня это и есть основа вашего дома, вашего театра. Уверен, что театр может организовываться только через студийность и коллективное", - сказал Рыжаков.

Он отметил, что ему посчастливилось иметь много великих учителей, один из которых – Олег Табаков. Рыжаков также рассказал о многолетнем опыте работы в Московском художественном театре и в Школе-студии МХАТ.

"Попробую быть честным перед вами. Быть с вами. Во фразе основателей "Современника" "присутствие на сцене живого человека" - самое главное слово "присутствие". Зритель тоже приходит за этим в театр и ждет от артиста "человеческого присутствия". Мне кажется это самым важным и необходимым сегодня. Основатели этого добивались. Весь будущий год – год Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы", - подчеркнул Рыжаков.