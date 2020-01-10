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Культура
2020-01-10T11:39+0300
https://ria.ru/20200110/1563248379.html
Рыжаков сказал, что для него было сюрпризом назначение в "Современник"
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РИА Новости

Рыжаков сказал, что для него было сюрпризом назначение в "Современник"

11:39 10.01.2020
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© Фото : предоставлено Центром имени Вс. МейерхольдаВиктор Рыжаков
Виктор Рыжаков
© Фото : предоставлено Центром имени Вс. Мейерхольда
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Новый художественный руководитель театра, режиссер Виктор Рыжаков в своем вступительном слове к труппе сказал, что для него это назначение почти такая же неожиданность, как и для всех, - его слова привели РИА Новости в пресс-службе театра.
Также он отметил, что он не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность
"Понимаю одно, сложно будет всем – и вам, и мне – после столь долгого, органичного и мощного руководства. Конечно, мне никогда не быть таким руководителем", - сказал Рыжаков.
По его словам, Волчек обладала не только силой и величием, но и громадным жизненным опытом, стала историей "Современника". "Во мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой. Но если научиться быть вместе, не предавая и не разрушая тех этических принципов, на которых строился Современник?!" – отметил режиссер.
Рыжаков подчеркнул, что идея Станиславского о том, что театр – искусство коллективное – это принцип, который определяет его работу уже многие годы.
Режиссер Виктор Рыжаков
30 декабря 2019, 12:14
Биография Виктора Рыжакова
"Отлично понимаю, как важно то, что когда-то было сделано семью людьми, которые были первыми и придумывали, создавали Современник. Они прожили и прошли вместе невероятный уникальный путь. Сегодня это и есть основа вашего дома, вашего театра. Уверен, что театр может организовываться только через студийность и коллективное", - сказал Рыжаков.
Он отметил, что ему посчастливилось иметь много великих учителей, один из которых – Олег Табаков. Рыжаков также рассказал о многолетнем опыте работы в Московском художественном театре и в Школе-студии МХАТ.
"Попробую быть честным перед вами. Быть с вами. Во фразе основателей "Современника" "присутствие на сцене живого человека" - самое главное слово "присутствие". Зритель тоже приходит за этим в театр и ждет от артиста "человеческого присутствия". Мне кажется это самым важным и необходимым сегодня. Основатели этого добивались. Весь будущий год – год Галины Волчек. "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы", - подчеркнул Рыжаков.
Рыжаков был назначен новым худруком "Современника" в конце декабря 2019 года. Ранее эту должность более 45 лет занимала народная артистка СССР Галина Волчек. Она скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Накануне нового художественного руководителя представили труппе театра.
Экран с фотографией Галины Волчек на сцене театра Современник во время праздника Возвращение домой. Театр возвращается в историческое здание на Чистых прудах. Возвращение совпадает с днем рождения Галины Волчек, которой 19 декабря исполняется 85 лет. Рекадрированный.
26 декабря 2019, 20:25Культура
Царица, актриса, режиссер. Какой была Галина Волчек
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КультураТеатрНовости культурыГалина ВолчекВиктор РыжаковСовременник (театр)Олег Табаков
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